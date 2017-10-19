Бабушка Патимат развивает туризм в дагестанском ауле

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Горное село Корода в Гунибском районе Дагестана — одно из самых древних в республике, оно появилось еще в III–IV веках. Сегодня село поделено на две части: новую, обжитую, и старую — полузаброшенный аул на вершине горы. В Старой Короде осталась только одна жительница — бабушка Патимат, как называют ее и местные жители, и туристы.
Трудно сказать, кто первым выложил в интернет фотографии Старой Короды и ее хранительницы Патимат Абакаровой. Но с тех пор здесь все чаще появляются туристы — бабушка Патимат стала настоящей достопримечательностью.
Чтобы попасть в ее дом, нужно подняться в гору по узкой тропинке — это единственный вход в аул, состоящий, по сути, из одной узкой улочки. На входе стоит каменная арка. Патимат живет примерно посередине улицы, и ее дом — единственный, не тронутый временем. Несмотря на почтенный возраст женщины, она постоянно в делах: скатывает баранью шерсть или заваривает чай, или берет старый бинокль и идет осматривать окрестности — не ушла ли далеко скотина и все ли в порядке в селе.
Когда-то в этом ауле жило около 30 семей. Потом молодые стали обустраиваться на новом, более удобном месте или вовсе уезжать в город. "Здесь трудные условия — один вход и один выход, больше ничего нет. И все вручную надо делать", — говорит Патимат.
Ее дети тоже перебрались в новую часть села и не раз предлагали бабушке переехать, но Патимат отказалась покидать старый дом. "Хочу его сохранить", — объясняет она.
Бабушка Патимат стала своеобразной легендой Гунибского района, а древний горный аул благодаря ей обретает новую жизнь — теперь в виде туристического объекта.
Елена Гриценко