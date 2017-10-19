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Учеников одной из тульских школ досрочно отправили на каникулы из-за вспышки пневмонии

В стране
19 октября, 13:18 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, октября. /ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий

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ТУЛА, 19 октября. /ТАСС/. Дирекция одной из школ поселка Болохово Тульской области объявила досрочные осенние каникулы из-за восьми случаев заболевания учеников внебольничной пневмонией. Занятия возобновятся 30 октября, сообщили ТАСС в четверг в администрации учебного заведения.

"В период с 13 по 18 октября у восьми учеников школы из разных классов врачи диагностировали внебольничную форму пневмонии. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, 18 октября было решено передвинуть сроки осенних каникул. Занятия возобновятся 30 октября", - сказали там.

Ситуация с заболеваемостью взята на контроль региональным управлением Роспотребнадзора. "Специалистами Роспотребнадзора незамедлительно организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей и проведение лабораторного исследования материала от больных и с объектов внешней среды", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили эпидемиологи, внебольничная пневмония - это хроническое или острое инфекционно-воспалительное заболевание легких и нижних дыхательных путей, возникшее вне условий стационара. Основная его опасность заключается в том, что заразится можно воздушно-капельным путем в местах массового пребывания людей. Именно с этим связаны рекомендации Роспортребнадзора об ограничительных мероприятиях в образовательном учреждении.

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