В Карелии планируют построить ветропарк из 25 генераторов мощностью 60 МВт

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Проект по строительству морской ветроэлектростанции, состоящей из 25 ветрогенераторов суммарной мощностью 60 МВт, планируется реализовать в Кемском районе Карелии к 2020 году. Объем инвестиций оценивается в 9 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности республики.
"При плановом развитии проекта предполагаемая мощность морской ветроэлектростанции составит 60 МВт, количество ветроэнергетических установок 25 штук, площадь земельного участка 25 га. Ориентировочный общий объем финансирования - до 9 млрд рублей. Срок реализации - до 2020 года", - сказал представитель пресс-службы.
Как рассказал ТАСС министр экономического развития и промышленности республики Дмитрий Матвиец, реализация проекта планируется за счет привлечения инвесторов, среди которых ООО "Гидроэнергетическая и инжиниринговая корпорация "Синомек" (дочернее предприятие китайской энергетической инжиниринговой корпорации Sinomec), энергетическая корпорация китайской провинции Фудзянь Zhongmim Energy Co, Ltd. и Российский фонд прямых инвестиций. Ранее между правительством Карелии и Sinomec было заключено соглашение о сотрудничестве по развитию энергосистемы республики. В настоящее время идет работа по подготовке соглашения о проведении проектно-изыскательских работ, уточнил министр.
"Строительство новых объектов возобновляемой энергетики в Карелии необходимо для уменьшения энергодефицита республики с сохранением экологии. Строительство морской ветроэлектростанции может стать продолжением строительства Белопорожских ГЭС. Это дополнит каскад Кемских ГЭС ветропарком с распределенной выработкой электрической энергии, что даст более ровное распределение в течение года и уменьшит зоны затопления Белопорожских ГЭС, но при этом даст получение большей суммарной выработки с сохранением экологии и культурных памятников региона", - отметил Дмитрий Матвиец.
По его словам, плюсами реализации данного проекта являются возможность строительства новых производств с появлением дополнительной энергетической инфраструктуры, привлечение инвестиций и иностранных инвесторов в регион, создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений, развитие Кемского района республики.