Специалисты на Ямале побили рекорд, пройдя более 1 км при бурении скважины месторождения

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты Крайнего нефтегазового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе установили рекорд скорости проходки при бурении горизонтальной скважины - более 1,1 км за сутки, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.
"На Крайнем месторождении, которое разрабатывает "Газпромнефть-Муравленко", поставлен рекорд скорости проходки при бурении горизонтальной скважины - 1159 метров за сутки", - говорится в сообщении.
Специалистам удалось превзойти собственный рекорд на этом же месторождении - 950 метров в сутки. "Достичь высокого результата удалось за счет снижения непроизводительного времени, эффективному взаимодействию буровой бригады и супервайзеров "Газпромнефть-Муравленко", а также увеличению средней механической скорости бурения с 49,8 до 90,5 метра в час", - отмечается в документе.
На сегодняшний день строительство скважины идет с опережением более чем на двое суток от планового срока, который составляет 33 дня, сообщила пресс-служба.
По словам замгендиректора по бурению и внутрискважинным работам "Газпромнефть-Муравленко" Сергея Навныко, чьи слова приводятся в сообщении, потенциал для повышения эффективности еще имеется. "В дальнейшем тиражирование лучших практик из накопленного опыта ведения буровых работ на Крайнем месторождении будет продолжено", - добавил он.