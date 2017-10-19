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Проект нового речного вокзала в Петербурге представят до конца года

В стране
19 октября, 13:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, октября. /ТАСС

Реализация проекта планируется за счет частных средств

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Проект нового речного вокзала в Санкт-Петербурге представят до конца года. Об этом сообщил в рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport представитель комитета по развитию туризма города Алексей Китиков.

В конце августа городские СМИ сообщали, что власти планируют приступить к созданию нового речного вокзала в 2018 году. Реализовывать проект планируется на частные средства. Возможные варианты размещения современного вокзала - набережная у проспекта Обуховской обороны, а также строительство на уже действующих причалах "Уткина заводь" и "Соляной".

"Город прорабатывает концепцию, просчитывает экономические параметры. Концепция нового речного вокзала будет представлена в конце года", - сказал он.

Речной вокзал Санкт-Петербурга располагался на Обуховской набережной до 2012 года и находился в ведении ОАО "Пассажирский порт", затем он был ликвидирован. Сейчас в городе речные суда принимают три причала, но речной вокзал отсутствует.

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