Губернатор заявил, что туристический кластер "Старорусский" должен быть сдан в срок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин намерен достроить туристический кластер "Старорусский" в срок, чтобы не потерять федеральное финансирование, и ввести режим "жесткого прямого управления" проектом. Об этом глава региона сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции, комментируя затянувшиеся работы в Старой Руссе.

"По срокам ничего перенесено не будет. Если не справимся, то деньги у нас заберут, а город останется с ямой. В понедельник обсуждал ситуацию с Ростуризмом, сейчас переходим в режим жесткого прямого управления, и я надеюсь, что все сделаем", - сказал Никитин.

По его словам, в Старую Руссу переезжают несколько членов правительства, чтобы контролировать работу. Никитин отметил, что "полетит очень много голов", если туристический кластер не будет реализован.

Туристический кластер в Старой Руссе реализуется в рамках ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма" с 2011 по 2018 годы. Планировалась в Старой Руссе, которая широко известна минеральными источниками, создать 13 новых объектов инфраструктуры.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляла 2,749 млрд рублей: 1,9 млрд - частных, 610,2 млн федеральных и 214 млн рублей региональных инвестиций. Результатом масштабного переформатирования сферы туризма и примыкающих отраслей станет увеличение турпотока и номерного фонда гостиниц в 1,5-2 раза, более чем в два раза вырастет объем услуг.

Собственники провели реновацию курорта "Старая Русса", построены ФОК, Музей-усадьба средневекового рушанина, мини-гостиница, перечислил глава комитета по туризму. На средства ФЦП в 2017-2018 годах (дата завершения проекта) были запланированы реставрация центральной городской площади Революции и обустройство пешеходного маршрута, который объединит объекты турпоказа и размещения гостей. Далее были намечены работы на реке Полисть и строительство локальных очистных сооружений.