Социально незащищенные жители Алтайского края получили более 650 пожарных GSM-извещателей

БАРНАУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты в Алтайском крае устанавливают пожарные извещатели с GSM-модулем многодетным семьям и социально незащищенным гражданам; в рамках краевого гранта, который выиграло отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), установлено уже 655 таких приборов, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Уже установлено 655 таких извещателей в жилых помещениях многодетных семей, инвалидов, ветеранов и других социально незащищенных категорий граждан. Современные автономные извещатели с GSM-оповещением устанавливаются на средства регионального правительства - краевой грант в этом году выиграло добровольное пожарное общество. В следующем году эту работу планируется продолжить", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, пожарный извещатель уже помог избежать беды семье с пятью детьми, проживающей в частном доме в городе Алейске. В момент пожара в доме находились трехлетняя девочка с бабушкой - женщина услышала пронзительный звук извещателя, который сработал на слабое задымление, но от волнения набирала неверный номер, пытаясь дозвониться в пожарную охрану. Сигнал о пожаре поступил на мобильный телефон оперативного дежурного единой дежурно- диспетчерской службы города, и сразу был передан в пожарно- спасательную часть. Пожар был ликвидирован на ранней стадии и значительного ущерба не принес.