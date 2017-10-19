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"Совфрахт" в 2019 году откроет в Архангельске "Ситуационный арктический центр"

В стране
19 октября, 15:50 UTC+3

Среди задач центра выделяют повышение безопасности и экономической целесообразности работы в Арктике

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Компания "Совфрахт" планирует открыть в 2019 году в Архангельске "Ситуационный арктический центр", это событие могут приурочить к пятому форуму "Арктика - территория диалога", сообщил в четверг председатель правления компании Дмитрий Пурим на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.

"В 2019 году мы создадим совместно с другими компаниями "Ситуационный арктический центр" в Архангельске", - сообщил Пурим во время своего доклада на форуме.

По его словам, "Совфрахт" готов взять на себя значительную долю в финансировании создания центра. Однако необходимую сумму инвестиций он не уточнил. Он также отметил, что центр будет иметь прикладное значение для участников рынка морских перевозов в Арктике.

"Задачи: в первую очередь, повысить безопасность и экономическую целесообразность работы в Арктической зоне. Дать визуальную картину того, что происходит в Арктике с точки зрения транспортировки грузов. Центр может стать центром экспертизы некоторых арктических проектов в сегменте перевозок, давать прогноз оценки рисков. И еще одну немаловажную роль мы хотим заключить на себя: обоснование стоимости перевозки грузов, чтобы заказчики могли понимать, почему именно такая стоимость доставки", - сказал Пурим.

В качестве клиентов центр рассчитывает привлечь не только российские, но и иностранные транспортные компании. Спикер отметил, что сейчас для многих компаний барьером для развития работы в Арктике является непонятное ценообразование и отсутствие долгосрочных контрактов на перевозки. Решить эти проблемы и постарается создаваемый центр.

"Мы проговорили создание центра и заручились поддержкой многих компаний. Это и общественные организации, и госучреждения, и компании из бизнеса. Возможно, если будут выбраны правильно услуги этого центра и его наполнение, то это может иметь большое значение не только для российских участников перевозочного процесса в Арктике, но и для развития международных отношений", - отметил Пурим, добавив, что сейчас компания с партнерами разрабатывает техническое задание для разработки центра

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