Исследовательские работы по опорным зонам российской Арктики пройдут в 2018-2020 годах

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Научно- исследовательские работы по опорным зонам Арктической зоны РФ пройдут в 2018-2020 гг. По их итогам будут внесены изменения в госпрограмму по развитию Арктики и другим отраслевым госпрограммам, сообщил в четверг ТАСС заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Фишкин.

Правительство РФ продлило до 2025 года программу социально-экономического развития Арктической зоны. Она предполагает формирование восьми опорных зон развития, которые сформированы исходя из существующего административно-территориального деления, транспортных узлов и ресурсной базы, а также перспектив социально- экономического развития Арктической зоны.

"Будут выделены деньги на научно-исследовательские работы в части просчета опорных зон в 2018, 2019, 2020 годах, основные деньги [выделены] на 2018 год. Мы поймем, какие проекты, какая у них перспектива и какая инфраструктура нужна. Как раз один из механизмов строительства инфраструктуры - включение в госпрограмму либо в отраслевые госпрограммы. И на основе [научно- исследовательских работ] госпрограмма может быть скорректирована", - сказал Фишкин после заседания рабочей группы "Развитие промышленности и технологий" в рамках V Международного форума "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.

Он пояснил, что идея опорных зон в том, чтобы проекты, которые реализуются, были скоординированы между собой. "Если мы строим ледокол, то его строительство должно быть завершено к тому времени, когда будет готова портовая инфраструктура для этого ледокола и т. д., <...> это должна быть скоординированная работа. Чтобы нам не строить параллельно железнодорожные ветки, которые будут оттягивать друг у друга грузопоток, надо все просчитать и по итогам просчета будет понятно", - считает Фишкин.