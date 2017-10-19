Около четырех тысяч переселенцев приехали в ДФО в 2017 году

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. человек приехали на Дальний Восток на постоянное место жительства в 2017 году в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Дальний Восток дает новые возможности соотечественникам, переезжающим в регион на постоянное место жительства: сейчас они смогут получить свой "дальневосточный гектар" только на стадии оформления гражданства, построить дом, заниматься бизнесом, вести сельское хозяйство. Это важное решение для поддержки тех, кто хочет вернуться обратно на Родину. В прошлом году Дальний Восток принял почти 7 тыс. переселенцев. В этом году на Дальний Восток вернулись 4 тыс. человек", - приводят в пресс-службе слова министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Отмечается, что поручение президента по распространению программы "Дальневосточный гектар" на соотечественников, проживающих за рубежом, станет важной мерой по дальнейшему увеличению миграционного притока на Дальний Восток.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке президент России Владимир Путин дал поручение расширить применение программы "Дальневосточный гектар" на соотечественников, проживающих за рубежом. Участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке.

Одно из условий - получение ими гражданства РФ в установленном порядке. В настоящее время Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разрабатывают предложения по внесению изменений в федеральный закон о "дальневосточном гектаре".

На данный момент более 103 тыс. россиян подали заявки на получение "гектара". В пользование землю взяли более 30 тыс. человек. Как показало ежегодное исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители страны хорошо осведомлены о реализации программы: о проекте знают более 65% россиян и более 80% дальневосточников.