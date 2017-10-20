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Для проекта глубоководного порта Архангельска необходимо развивать действующий порт

В стране
20 октября, 2:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, октября. /ТАСС

В 2016 году грузооборот порта "Архангельск" составил 2,75 млн тонн при возможной мощности 4,5 млн тонн

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Для развития проекта глубоководного района порта "Архангельск" необходимо увеличить грузопоток действующего порта. Об этом заявил ТАСС генеральный директор АО "Арктический транспортно- промышленный узел "Архангельск" Сергей Кокин в кулуарах V Международного форума "Арктические проекты - сегодня и завтра", который проходит в Архангельске 19-20 октября.

"Если мы не займемся грузопотоками действующего порта, если грузооборот не будет показывать положительную динамику, то сложно будет развивать и проект глубоководного района. Это не разные объекты, не разные проекты, это две составляющие одного целого, которые должны быть комплиментарны и друг друга дополнять, по структуре грузов, по оборудованию терминалов и т.д.", - сказал Кокин.

По его словам, глубоководный район будет представлять из себя выносной порт для обработки больших объемов грузов крупнотоннажными судами.

В 2016 году грузооборот порта "Архангельск" составил 2,75 млн тонн при возможной мощности 4,5 млн тонн.

Глубоководный район порта "Архангельск"

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в "Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года". Разработчики полагают, что новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско- Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечит новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях. Предполагаемый инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd, входящая в холдинг Poly Group. Сооружение нового глубоководного порта в Архангельске тесно связано с проектом строительства железнодорожной магистрали "Белкомур".

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