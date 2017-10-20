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Плата за посещение "Онежского Поморья" в целях туризма и отдыха будет взиматься с 1 ноября

В стране
20 октября, 2:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, октября. /ТАСС

Льготным категориям граждан посещение "Онежского Поморья" обойдется дешевле или будет бесплатным

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Плата за посещение национального парка "Онежское Поморье" с целью туризма и отдыха будет взиматься с 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка, в состав которого входит "Онежское Поморье".

"В соответствии с приказом ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" №172 от 19 октября 2017 года, согласованным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, она [плата] составит 200 рублей с человека на срок пребывания до 10 суток. Плата начнет взиматься с первого ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

Льготным категориям граждан посещение "Онежского Поморья" обойдется дешевле или будет бесплатным. Для пенсионеров, инвалидов III группы, ветеранов военной службы и ветеранов труда, многодетных семьей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет, школьников и учащихся средних специальных учебных заведений старше 12 лет размер платы составит 150 рублей (75 процентов от полной стоимости).

Бесплатно разрешено посещение для детей до 12 лет включительно; Героям России и Советского Союза; инвалидам I и II группы, сопровождающим инвалидов I группы и детей- инвалидов; ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий.

Бесплатно посещение также для зарегистрированных по месту жительства, либо имеющих право собственности на недвижимый жилой объект в населенных пунктах: Пертоминск, Красная Гора, Летняя Золотица, Летний Наволок, Лопшеньга, Луда, Лямца, Пурнема, Пушлахта, Уна, Яреньга. С их близких родственников плата за пребывание тоже взиматься не будет.

Средства, собранные с гостей национального парка "Онежское Поморье", пойдут на развитие территории и сохранение ее природного и культурного наследия.

Парк "Онежское Поморье"

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".

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