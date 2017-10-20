Резиденты ТОР "Комсомольск" вложат 440 млн руб. в горнолыжные трассы с теплым подъемником

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Резиденты площадки "Холдоми" (горнолыжный комплекс, ГЛК в Солнечном районе Хабаровского края) на территории опережающего развития "Комсомольск" планируют инвестировать в строительство и обустройство горнолыжных трасс 439 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"В 2017 году на ГЛК "Холдоми" приступили к реализации второй очереди модернизации. Инвестор планирует сделать фундаменты под опоры новой канатной дороги и установить систему искусственного оснежения. В течение двух лет планируется оборудовать 32 километра новых горнолыжных трасс, сейчас для этого идет процесс оформления необходимых земельных участков. Общий объем инвестиций составляет 439,2 млн рублей", - уточнил представитель министерства Алексей Елаш.

Он добавил со ссылкой на планы генерального директора компании-резидента ТОР "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова, что к лету 2018 года на ГЛК установят единственный в СНГ подъемник гондольного типа с подогревом. Соответствующий контракт подписан с австрийской фирмой Doppelmayr (Австрия). Новый подъемник протяженностью более 2,5 километра будет поднимать туристов на высоту 853 метра.

К реализации на площадке ТОР в Солнечном районе готовятся еще два проекта - по строительству гостиницы повышенной комфортности на 20 номеров и водно- оздоровительного комплекса и объектов общественного питания. Гостиницу планируется сдать в 2019 году, объем инвестиций - 194 млн рублей. Во второй проект заявлено более 208 млн рублей инвестиций, кафе на высоте 652 метра над уровнем моря уже построено.

После модернизации ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тыс. туристов. ТОР "Комсомольск", куда входит площадка "Холдоми", создана 25 июня 2015 года на территории Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Солнечного района Хабаровского края. Всего в Хабаровском крае три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск", в них зарегистрировано 39 резидентов с объявленными инвестициями свыше 43 млрд рублей, запланировано создание 5,5 тыс. новых рабочих мест. 11 компаний в ТОР уже запустили производство и выпускают продукцию.