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Летающий автомобиль станет экспонатом выставки форума "Русский MeetUp" во Владивостоке

В стране
20 октября, 5:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 20 октября., /ТАСС

Всего на выставке в кампусе Дальневосточного федерального университета свои разработки представят более 20 разработчиков

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ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС /. Конструкторское бюро КБ4232 из Владивостока представит прототип летающего автомобиля на выставке технологий в рамках форума "Русский MeetUp", который пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба IT-форума.

"Участники форума увидят разработки конструкторского бюро КБ4232 (Владивосток), которое занимается созданием авторских устройств, транспортных средств и частных летательных аппаратов. Среди них - инновационный экомобиль, протомодель летающего автомобиля для передвижения по дорогам общего пользования с возможностью вертикального взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Всего на выставке в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) свои разработки представят более 20 разработчиков. Они покажут такие новинки, как навигационные очки для автомобилистов и мотоциклистов, маску для дайверов с микрокомпьютером, портативную систему зеркал заднего вида для крепления на шлем байкеров, различные типы двигателей для авиа и автотехники.

Также, по информации пресс-службы, на выставке разработчики представят портативный летательный аппарат, который крепится на спину пилота и позволяет осуществлять вертикальный взлет и посадку.

"Русский MeetUp" - форум представителей IT-индустрии и смежных сфер производства. В этом году он впервые пройдет во Владивостоке в кампусе ДВФУ 23-25 октября. Заявки на участие в форуме уже подали более 800 человек - руководители компаний, IT-специалисты, российские и зарубежные эксперты, студенты и преподаватели ДВФУ. Они обсудят такие вопросы, как технологии виртуальной реальности и блокчейн, машинное обучение, кибербезопасность, IT в медицине и образовании, цифровое производство, робототехника, IT-предпринимательство.

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