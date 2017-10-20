Жители Приморья пока неохотно участвуют в реализации проекта благоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Приморского края отметили низкую активность населения Приморского края в реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Заксобрания по итогам состоявшегося заседания совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов.

В частности, эффективной формой участия гражданского общества в реализации проекта является территориальное общественное самоуправление(ТОС). Однако в Приморье ТОС созданы всего лишь в восьми муниципальных образованиях из 34, отмечает пресс-служба.

"Опыт работы других регионов показывает, что ТОС позволяет многократно усилить экономический и социальный эффект от тех средств, которые вкладывает государство и органы местного самоуправления в благоустройство территорий. Однако в Приморье развитие этой формы общественной самоорганизации идет достаточно медленно: из 34 муниципальных образований правом создания ТОС воспользовались только жители четырех городских округов и четырех муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Одной из причин такой ситуации является то, что муниципалитеты не всегда активно работают с населением. "Люди не знают, почему в их дворе проводятся именно эти работы. При этом без представительных органов местного самоуправления эффективно решать эти задачи вряд ли представляется возможным, ведь именно от депутатов зависит утверждение правил благоустройства на территории муниципальных образований и принятие муниципальных программ, которые должны обозначить векторы реализации этого проекта на ближайшие пять лет", - отмечает пресс-служба.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в этом году и продлится до 2022 года. Он предполагает проведение в городах и поселках с населением более 1 тыс. человек благоустройство дворов и общественных зон. В частности, в Приморье до конца года планируется отремонтировать и облагородить 289 придомовых территорий и 59 общественных пространств, шесть парков. На это выделено 500 млн рублей из бюджетов всех уровней.