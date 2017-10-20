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Компания "Икар" запустит авиарейсы на Чукотку в марте 2018 года

В стране
20 октября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Полеты будут выполняться дважды в неделю

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" организует полёты из Москвы на Чукотку в марте 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства автономии.

"На сегодняшний день авиакомпания подтвердила начало перевозок по маршруту Анадырь - Москва с марта следующего года. Планируется, что продажа билетов на рейсы компании "Икар" откроется уже в ноябре 2017 года, поэтому жители округа смогут приобрести их заранее", - сообщила пресс-служба.

Полеты авиакомпания будет выполнять два раза в неделю на самолёте Boeing 767. Также правительство округа продолжает переговоры с авиакомпаниями "Аврора" и "S7" для работы на межрегиональных направлениях. В частности, речь идет о выполнении рейсов из Анадыря в Петропавловск-Камчатский и по маршруту Анадырь - Якутск - Новосибирск.

"Также приоритетной задачей остаётся авиасообщение с Певеком, на сегодняшний день она решается путем увеличения рейсов авиакомпании "Якутия". В частности, возможно, что на время реконструкции аэропорта все пассажиры из Певека будут летать в Москву через Анадырь. Для этого предполагается базировка самолета в Певеке для того, чтобы воздушное судно успевало к рейсу Анадырь - Москва. Таким образом, те пассажиры, которые прилетели бы из Москвы, в этот же день смогли отправиться в Певек", - говорится в сообщении.

Также достигнута договоренность с авиакомпанией "Якутия" об увеличении частоты рейсов до двух раз в неделю на маршруте Анадырь - Магадан и Певек - Москва. В настоящее врнмя в связи с ситуацией вокруг компании "ВИМ-Авиа" все рейсы между Москвой и Чукоткой выполняет компания "ЮТэйр".

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