Компания "Икар" запустит авиарейсы на Чукотку в марте 2018 года

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФПолитика 20 октября, 11:13
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" организует полёты из Москвы на Чукотку в марте 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства автономии.
"На сегодняшний день авиакомпания подтвердила начало перевозок по маршруту Анадырь - Москва с марта следующего года. Планируется, что продажа билетов на рейсы компании "Икар" откроется уже в ноябре 2017 года, поэтому жители округа смогут приобрести их заранее", - сообщила пресс-служба.
Полеты авиакомпания будет выполнять два раза в неделю на самолёте Boeing 767. Также правительство округа продолжает переговоры с авиакомпаниями "Аврора" и "S7" для работы на межрегиональных направлениях. В частности, речь идет о выполнении рейсов из Анадыря в Петропавловск-Камчатский и по маршруту Анадырь - Якутск - Новосибирск.
"Также приоритетной задачей остаётся авиасообщение с Певеком, на сегодняшний день она решается путем увеличения рейсов авиакомпании "Якутия". В частности, возможно, что на время реконструкции аэропорта все пассажиры из Певека будут летать в Москву через Анадырь. Для этого предполагается базировка самолета в Певеке для того, чтобы воздушное судно успевало к рейсу Анадырь - Москва. Таким образом, те пассажиры, которые прилетели бы из Москвы, в этот же день смогли отправиться в Певек", - говорится в сообщении.
Также достигнута договоренность с авиакомпанией "Якутия" об увеличении частоты рейсов до двух раз в неделю на маршруте Анадырь - Магадан и Певек - Москва. В настоящее врнмя в связи с ситуацией вокруг компании "ВИМ-Авиа" все рейсы между Москвой и Чукоткой выполняет компания "ЮТэйр".