Синоптики обещают регионам России холодную погоду в выходные

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Холодная погода с кратковременными осадками ожидается в выходные на севере и в центре европейской России. По прогнозу центра погоды "Фобос", на этих территориях пройдут дожди со слабым мокрым снегом.

"Похолодание продолжается, температура будет на 1-2 градуса ниже нормы", - сообщили синоптики.

Приближение зимы ощущается во многих регионах страны: сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются и в прибрежных районах Дальнего Востока, порывистый ветер, снег, гололед ожидаются в выходные в приполярных районах европейской части России.

Резкое похолодание в Центральной России

В Орловской области синоптики прогнозируют резкий перепад температуры воздуха. Если накануне столбики термометра ночью показывали от плюс 7 до плюс 12, то уже в ночь на 21 октября ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем на территории региона - без осадков, ветер - 5-10 м/с, воздух прогреется до плюс 5-10 градусов. Аналогичная дневная температура 20 октября будет и в соседней Тульской области.

Первые серьезные заморозки пришли минувшей ночью в Брянскую область. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на брянский гидрометцентр, по всей территории области в утренние часы температура опустилась до 0 градусов. Утром в областном центре был отмечен первый иней.

Ощутимо теплая погода, царившая на этой неделе в Курской области, по данным регионального гидрометцентра, уже в эти выходные сменится на заморозки до минус 2 градусов в ночное время суток. Днем также похолодает - от 5 до 7 градусов тепла.

Приближающиеся заморозки принесут облегчение некоторым жителям Курска, которые в течение последней недели настойчиво просили теплоэнергетиков города отключить в их домах отопление. По словам управляющего директора курского филиала ПАО "Квадра" Александра Воронина, всего в адрес компании поступило порядка 30 обращений.

Тепло и туманно на Кавказе

20 октября и в предстоящие выходные в Кабардино- Балкарии (КБР) ожидается малооблачная погода, без осадков со слабым ветром. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. В горных районах ночью максимальная температура опустится до 3 градусов тепла, днем составит плюс 13. К воскресению в республике ожидается понижение температуры воздуха до плюс 16 градусов, в горах синоптики ожидают плюс 8 градусов.

В Дагестане ожидается облачная погода без осадков, местами туманы. Прохладно будет в предгорных и горных районах республики - температура ночью составит всего 1-6 градусов тепла, местами до 10, днем до 18 градусов выше нуля.

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в выходные в Ингушетии, утром в отдельных районах будет туман. Ночные температура составит от 15 да 20 градусов тепла, в горах - от плюс 9 до плюс 4 градусов.

В пятницу в Карачаево-Черкесии сохранится теплая и сухая погода, установившаяся в середине этой недели. В республике ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Слабый ветер и тепло - воздух днем прогреется до 15-20 градусов, в горах днем прогнозируется 8-13 градусов тепла.

Первый снег в Поволжье

Нижегородские синоптики предупредили о первом снеге в регионе, прогнозировать его начали еще с вечера 19 октября.

"По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 (мск) 19 октября до 18:00 (мск) 20 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем - от плюс 2 до плюс 7 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

Об ухудшении погодных условий предупредили и в УГИБДД Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в выходные возможен снегопад, образование гололедицы на дорогах, особенно ночью и утром. "Вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко возрастет", - добавили в пресс-службе.

В "Нижновэнерго" в связи с похолоданием готовятся к росту нагрузки на электросети, поэтому сотрудники уже прошли обучение и отработали на практике действия по обеспечению бесперебойной работы электросетевых объектов.

Синоптики Кировской области предупреждают о снеге в регионе.

"Местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 - плюс 3 градуса, днем - 0 - плюс 5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что накануне плохие погодные условия привели к массовым аварийным отключениям в Кировской области в распределительных сетях компании "Кировэнерго". Без электричества оставались около 8 тыс. человек, но к вечеру все было восстановлено.

Потепление в Астраханской области

В Астраханской области установилась теплая погода, температура в ближайшие дни может подняться до 21 градуса. Похолодание ожидается только после 22 октября, сообщили ТАСС в Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Со вчерашнего дня у нас потепление, 20 и 21 октября ожидается в среднем по области 16-21 градус тепла, такая погода не аномальна для региона. В субботу могут быть небольшие осадки, в воскресенье и понедельник ожидаются осадки посущественнее, с начала следующей недели прогнозируем понижение температуры. Тепло пришло с юга, эти два дня у нас будет антициклональный тип погоды, потом вновь придет циклон с северных районов", - уточнили синоптики.

Несмотря на теплую погоду, по информации компании "Астраханские тепловые сети", с 20 октября в Астрахани начинается отопительный сезон. До 4 ноября будет проводиться поэтапное подключение потребителей, устанавливаться гидравлический и температурный режим работы тепловых сетей.

В Калмыкии отопительный сезон уже начался. В пятницу и грядущие выходные в республике тоже ожидается теплая погода. "Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха по республике ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20 градусов", - уточнили в ГУ МЧС по республике.

Теплая погода в Калининградской области

В Калининградской области, где более 30 тыс. жителей самого западного города страны Балтийска вечер четверга и почти всю прошедшую ночь провели без света, в пятницу сохранится относительно теплая и сухая погода, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре.

"Средняя температура по области днем составит от 13 до 15 градусов тепла, без осадков, скорость ветра не превысит 4-9 м/С", - сказал представитель метеослужбы.

Собеседник добавил, что прошедшей ночью погода не создавала дополнительных трудностей бригадам энергетиков, которые ликвидировали аварию на подстанции "Балтийск", принадлежащей компании "Оборонэнерго". Дождя и сильного ветра в районе ЧП не было, температура воздуха по данным на 06:00 мск составляла 10,7 градуса тепла.

На севере снег "опоздал" на неделю

В Архангельске 20 октября выпал первый снег, примерно на неделю позднее обычного. Первый снег в Архангельске обычно выпадает на Покров - 14 октября. Облачная погода последних недель сменилась ясной и солнечной. Температура воздуха на 2-3 градуса выше нормы и понижается очень плавно. Днем в регионе до плюс 4 градусов, ночью до минус 4.

Первые ночные заморозки пришли в Карелию. Практически во всех районах республики, по данным синоптиков, температура воздуха минувшей ночью колебалась от 1 до 4 градусов мороза. Отрицательные ночные температуры сохранятся в ближайшие дни. В региональном ГИБДД водителям посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю.

Как отметили в УГИБДД Петрозаводска, минувшей ночью из-за гололедицы уже случилось два ДТП.

Похолодание и ветер в Сибири и на Урале

В районах Сибири в эти выходные ожидается некомфортная погода. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, жителей Новосибирской, Томской и Кемеровской областей ждет дождь, мокрый снег и понижение температуры воздуха.

"Погода в выходные дни в основном будет облачной, нас ждут осадки в виде дождя, переходящего в ночные и утренние часы в мокрый снег. Температура воздуха с тенденцией на понижение: завтра ночью от 0 до плюс 5 градусов в ночные часы, в воскресенье уже от 0 до минус 5. Дневная температура тоже будет невысокой, в субботу мы ждем от 5 до 10 градусов тепла, а 22 октября на 3 градуса ниже. Тенденция на понижение продолжится и в понедельник, но зато прекратятся осадки", - отметил Ягудин.

В выходные синоптики ожидают в Сибири порывистый ветер, особенно сильным он будет в Алтайском крае и в республике Алтай, там порывы ветра прогнозируются до 24 м/с. МЧС в ветреную погоду призывает жителей быть бдительными, тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.