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Первый арктический самолет-амфибия Л-172 будет поставлен на Ямал в 2018 году

В стране
20 октября, 14:19 UTC+3

Приобретение самолета осуществляется за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО "Крылья Арктики" и внебюджетных источников

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Самолет-амфибия Л-172

Самолет-амфибия Л-172

© Сергей Черкашин/Пресс-служба Департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

ТАСС, 20 октября. Научно-производственное управление "АвиаТех" завершает работу над первым в России арктическим самолетом-амфибией Л-172, который создается по специальному заказу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На службу самолет поступит в 2018 году, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"В Самаре завершают сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" арктической модификации. Сегодня в рамках рабочего визита в Самару глава арктического региона Дмитрий Кобылкин вместе с министром промышленности Самарской области Сергеем Безруковым посетил научно-производственное предприятие по разработке и сборке лайнеров малой авиации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Семиместный лайнер создается по специальному заказу ЯНАО и разработан с повышенными требованиями выносливости при полетах в арктических условиях. "Самолет уже называют флагманом малой авиации северного региона, символичным "Ямалом". Одновременно здесь же заканчивается сборка Л-42М также северной комплектации", - отметили в пресс-службе.

Новые самолеты пополнят авиапарк региональной федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямала "Крылья Арктики". В настоящее время учреждение уже эксплуатирует три самолета самарского производства Л-42М.

"Организация осуществляет авиационное патрулирование лесного и водного фонда, сохраняя биоресурсы округа. Наибольший объем работ по воздушному патрулированию лесов в Приуральском и Надымском районах округа выполняется в летний пожароопасный период. "Крылья Арктики" также активно проводят полеты в рамках научных и экологических экспедиций, в том числе и в самые северные районы округа - остров Белый, остров Вилькицкого и Гыданский полуостров… Региональная организация намерена развивать авиационно-техническую базу, увеличить парк воздушных судов, продолжить подготовку специалистов", - пояснил в пресс-службе.

Кобылкин отметил, что Ямал формирует заказ на малую авиацию для Арктики и не исключил, что спектр использования таких гидросамолетов будет расширяться. "Конструкторские решения отвечают нашим требованиям и условиям работы в арктическом климате. Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах, планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона… Я не исключаю, что спектр использования арктических гидросамолетов будет расширен с учетом задач освоения Северного морского пути, ледовой разведки и помощи судам", - привела его слова пресс-служба.

Л-172 для Арктики

Области использования гидросамолетов Л-172 шире, чем у сухопутных летательных аппаратов, так как они могут садиться и на сушу, и на водную поверхность.

Основные расчетные параметры самолета Л-172: крейсерская скорость - 300-330 км/ч, максимальная скорость - 380 км/ч, дальность полета - 2000 км. Современный многоцелевой гидросамолет с высокими аэродинамическими характеристиками, повышенной экономической эффективностью, высокой надежностью, безопасностью, не требует услуг аэродромных структур.

Приобретение арктического самолета Л-172 "Ямал" осуществляется за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО и внебюджетных источников. "Экспериментальные полеты пройдут на полигоне в Самаре. На службу Ямалу самолет поступит в 2018 году", - добавили в пресс-службе.

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