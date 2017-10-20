Башня Олафа в Выборге открылась после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Купол башни Олафа, одной из главных достопримечательностей Выборга, открыт после реставрации. Работы на вершине башни включали также модернизацию смотровой площадки, которая стала шире и легче.

"В ходе комплексной реставрации была произведена замена покрытия купола, установлены новые окна, отреставрированы легендарный флагшток башни XIX века, а также металлическая стропильная система. Модернизирована смотровая площадка: бетонную плиту заменили на перфорированный металлический настил. Это позволило значительно облегчить конструкцию и увеличить ширину смотровой площадки", - сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Реставрация башни позволит горожанам и туристам вновь наблюдать самый известный "открыточный" вид Выборга. Белая башня Выборгского замка хорошо видна из многих точек старинного города, а также с железной дороги, по которой следуют международные поезда в Финляндию.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, "ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения продолжаются, специалистами уже проведена расчистка фасадов, произведена вычинка кирпичной и валунной кладки".

Символ Выборга

Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода.

Название Выборг переводится со старошведского как "Святая крепость". Его главная башня - четырехугольный каменный донжон получила имя Святого Олафа в честь в честь короля Олафа II Харальдссона, утвердившего христианство в Норвегии. В середине XVI века башня была перестроена в ходе масштабной реконструкции, проводившейся по приказу шведского короля Густава I Ваза. В наши дни она считается символом Выборга.

Выборгский замок - самый популярный туристический объект Ленинградской области. Ежегодно его посещают около полумиллиона туристов. Выборгский музей входит в Ассоциацию замков и музеев Балтийского региона с 1992 года, это единственный участник от России. Эта некоммерческая организация ставит своей целью создание международной сети музеев-крепостей Балтийского региона и продвижение старинных крепостей как объектов туризма.

В Выборгском замке ведутся масштабные реставрационные работы в рамках международного проекта с инвестициями 23,5 млн долларов, реализуемого по соглашению между РФ и Всемирным Банком реконструкции и развития (МБРР). Это часть проекта восстановления исторического центра города Выборга, реализуемого в рамках соглашения Минкультуры РФ и МБРР по проекту "Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений". В замке будут восстановлены 12 объектов.