Создать искусственную весну, чтобы получить натуральную икру

"Мы обманываем природу — создаем искусственную зиму и искусственную весну", — рассказывает генеральный директор рыботоварной фирмы "Диана" Михаил Новиков о том, какие условиях нужны, чтобы получить от рыбы максимум того, что она способна дать. Его предприятие, производящее до 75% от всего легального объема отечественной черной икры, находится в Кадуйском районе Вологодской области.

"Черное золото"

На предприятии выращивают 12 видов осетровых рыб из 18 существующих в природе, в том числе белугу, а также карпов, идущих на продажу. "У нас есть осетр сахалинский, стерлядь трех популяций, калуга", — поясняет Михаил. В Вологодской области есть и собственный вид осетровых — стерлядь сухонская, которую также разводят на предприятии.

Развернуть Температура воды — самый важный момент в производстве © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом" Температура воды — самый важный момент в производстве © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом"

Рыба живет в специальных резервуарах — их в цехе не один десяток, в каждом около двухсот особей. Воду специально насыщают кислородом, вплоть до показателя 95% — это позволяет держать в резервуаре больше особей. Рыбу, от которой ждут икру, дважды в день кормят исключительно импортным кормом, состоящим из рыбной муки. Килограмм такого корма стоит около 150 рублей. Если особь слишком жирная, ее могут и "посадить на диету", выдавая меньше корма.

"Лучше холодно, чем жарко"

"Температура воды — самый важный момент в производстве", — говорит директор. Воду, в которой будет жить рыба, смешивают в двух каналах, чтобы достичь ее оптимальной температуры — 20–25 градусов по Цельсию — холодную воду берут из реки, протекающей рядом с предприятием, и нагревают ее в котельной.

"На этапе "весны" отклонение в температурных режимах позволяется порядка полградуса. Полградуса больше, полградуса меньше — если выйти за эти параметры, то может быть значительно ухудшен результат подачи икры, либо, в худшем случае, рыба может не отдать икру, и при этом возможна ее гибель. Если рыба не смогла зайти на нерест, икра перерабатывается в питательные вещества, но этот механизм может дать сбой — может произойти гниение икры и рыба погибает", — поясняет топ-менеджер.

Самцы — на продажу

Пол рыбы определяют примерно на четвертый-пятый год. Самки идут в производство, самцы — на продажу. Пол идентифицируется сначала визуально, а далее по принципу отбора и дальнейшему формированию групп — при помощи ультразвукового исследования. После прохождения всех тестов рыба группируется и, как говорит директор фирмы, "ставится на график получения". Каждой из них вживляется ветеринарный чип — это позволяет вести статистику и учет по особи. Занимаются этим операторы предприятия на контрольном пункте.

Развернуть Цех готовой продукции © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом" Цех готовой продукции © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом"

Ход и оптимальность технологического процесса обеспечивают 185 человек — это весь штат предприятия. 36 человек из них — охрана. Как рассказывает Новиков, украсть рыбу пытались неоднократно. "Как только ни пытались это сделать, но у нас серьезная система безопасности", — говорит он.

Циклы добычи икры

Осетр дает икру на седьмой-восьмой год жизни, белуга — на 11−12-й год. В естественной среде обитания, рассказывает Новиков, осетр дает икру раз в 15 лет. Каждый год рыбам делают УЗИ на предмет формирования икры. Одна белуга, например, может достигать в весе 70 килограммов. Как рассказывает директор, именно у белуги самые развитые природные рефлексы — она проявляет интерес к человеку, потому что считает его своим кормильцем. Белуга вырабатывает количество икры, равное примерно 15% от массы ее тела, то есть одна особь может дать до десяти килограммов икры.

Развернуть Икру добывают по прижизненной технологии © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом" Икру добывают по прижизненной технологии © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом"

Икру на предприятии добывают по прижизненной технологии — рыбе делают надрез, забирают икру и отпускают в воду. Она отдыхает около двух лет, после чего вновь становится на производство. Белуга живет до 100 лет и за свою жизнь может дать икру до семи раз.

Белая черная икра

Парадоксально, но черная икра может быть белой. Новиков вспоминает случай, когда браконьеры выловили белугу-альбиноса, у которой и икра была без окрашивающего пигмента. "Последний известный мне случай произошел в 2004 году, по-моему, это было в Астрахани. Там поймали альбиносную самку белуги с икрой". Икру от этой рыбы, вспоминает Новиков, очень быстро разобрали по цене около $15 тыс. за килограмм. "Брали ее потому, что это, скорее всего, была последняя возможность такую икру попробовать. На тот момент килограмм черной икры стоил около $250", — говорит Новиков.

Белуги-альбиносы, говорит Новиков, рождаются в соотношении одна особь на 300 тыс. В искусственных условиях они не растут, да и в естественных им очень сложно выжить — они слабые, почти слепые, более подвержены заболеваниям. Кроме того, не у каждой белуги-альбиноса может быть белая икра.

Развернуть Несколько банок икры ежегодно отправляется на ММКС © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом" Несколько банок икры ежегодно отправляется на ММКС © Пресс-служба ГК "Русский икорный дом"

"Икра белуги самая ценная. Минимальная цена обычной черной осетровой икры порядка 50 тыс. рублей за килограмм. Белуга стартует от 110−120 тыс. рублей и потолка нет. Можно продать и за 300 тыс. за килограмм", — рассказывает Новиков.

Икра непастеризованная отправляется в сетевую торговлю, потому что у нее высокий срок годности. Для ее длительного хранения в состав добавляется консервант — сорбиновая кислота. Ее доля в конечном "баночном" продукте составляет всего 0,1%. Этот консервант, говорит Новиков, никак не влияет на вкусовые качества икры. Стограммовая банка такой икры, например, в Москве стоит жл 10−11 тыс. рублей.

Существует икра паюсная (смесь свежей икры всех видов осетровых, не пригодной для выработки зернистой — прим. ТАСС), которую Новиков называет "самой лучшей". Ее стоимость разнится и остается на совести предпринимателей, владельцев магазинов. Последние три-четыре года несколько банок такой икры фирма "Диана" отправляет на международную космическую станцию, где ее включают в состав бортового питания космонавтов.

Черная икра производства "Дианы" не представлена только на Южном и Северном полюсах, а также в Евросоюзе — там вынесен запрет на ввоз икорной продукции из России. Зато "Диана" продает икру "даже в Африку", говорит директор.

Примерно половине легального рынка икры равен объем рынка нелегального, который, в свою очередь, наполовину составляет сейчас китайская икра. Ее, рассказывает Новиков, продают под видом браконьерской. "В большинстве своем она низкого качества", — уточняет директор: это связано с плохим качеством воды, в которой выращивается рыба, а также с использованием большого количества удобрений при производстве.

"Они [китайцы] все-таки берут одним — ценой", — говорит топ-менеджер. Новиков уверен: несмотря на попытки производителей из других стран дискредитировать русский продукт, мы удерживаем статус производителя самой качественной черной икры в мире.

Кирилл Билык