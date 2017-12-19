Выкуп земли у пострадавших при пожаре в Ростове займет около двух лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Земельные участки, расположенные на территории, пострадавшей от крупного пожара в Ростове 21 августа и находящиеся в частной собственности будут выкупаться у собственников в течение двух лет, сообщил на встрече с пострадавшими глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"Вопрос выкупа земельных участков по времени займет около двух лет, это процесс не быстрый", - сказал Кушнарев.

По словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова Оксаны Хныковой, для выкупа земельных участков у собственников необходимо внести изменения в генплан города.

"Эти объекты должны найти свое отражение в генеральном плане города. Без этого условия ни один город на территории России не имеет права тратить бюджетные средства и выплачивать стоимость земельных участков", - сказала Хныкова.

На встрече с пострадавшими в октябре Кушнарев говорил, что городские власти намерены выкупить их участки для муниципальных нужд по рыночной стоимости. При этом глава городской администрации отмечал, что разрешения на строительство индивидуальных жилых домов на пострадавшей территории собственникам земли выдаваться не будут, так как "данная территория не предполагает строительство жилья" по действующим правилам землепользования и застройки.

О пожаре

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону начался 21 августа, он охватил жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров, возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил 163 дома, в результате пожара погиб мужчина. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь были госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК РФ - по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что местные жители обратились к губернатору региона Василию Голубеву с жалобой, что в районе, где произошел пожар, работают черные риелторы. Голубев отметил, что причины возгорания должно установить следствие. Он также предложил городским властям рассмотреть возможность не застраивать эту территорию.