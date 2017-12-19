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Зимник Нарьян-Мар - Усинск из-за теплой погоды планируется открыть не раньше 28 декабря

В стране
19 декабря, 19:55 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, декабря. /ТАСС

Кроме того, из-за теплой погоды неизвестны точные сроки открытия ледовой переправы через Печору в районе села Усть-Уса

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Сезонную зимнюю дорогу (зимник) Нарьян-Мар - Усинск планируется открыть для движения транспорта не раньше 28 декабря из-за теплой погоды, сообщила пресс-служба окружной администрации. Ранее предполагалось начать движение по зимнику 24 декабря.

"Теплая погода вносит коррективы в сроки открытия главной зимней дороги Нарьян-Мар - Усинск. На сегодняшний день ориентировочная дата сдачи зимника в эксплуатацию - 28 декабря. При этом в казенном учреждении НАО "Централизованный стройзаказчик" отметили, что несмотря на отсутствие морозов, обе субподрядные организации продолжают работы в тундре", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в ближайшие дни в НАО ожидается ночью минус 3 - минус 8 градусов, при прояснениях до минус 13, днем минус 1 - минус 6. Комиссия по приемке работ назначена на следующую неделю. Дорожники при этом обращают внимание жителей округа, собирающихся выехать из Нарьян-Мара на новогодние праздники, на то, что зимник на территории Коми может открыться только после Нового года.

Неизвестны также точные сроки открытия ледовой переправы через Печору в районе села Усть-Уса. Лед пока установился не на всей водной поверхности и есть открытые участки, поэтому открытие ледовой переправы, являющейся частью зимника, в ближайшие дни не произойдет.

Протяженность зимника в этом сезоне составит 70,9 км. На временной дороге, как и в прошлом году, будет организовано три дорожно-ремонтных пункта, где водители, попавшие в ЧС, смогут отдохнуть и дождаться помощи. В этом году на строительство временной автодороги из региональной казны направлено 13 млн рублей, еще 80 млн рублей округ выделит на его содержание.

Планируется, что дорога, как и в прошлом году, будет функционировать около 120 дней. В 2016 году к обустройству зимних дорог в регионе приступили в начале декабря, открытие зимника Нарьян-Мар - Усинск было запланировано на 27 декабря, но из-за теплой погоды было отложено до 12 января. Движение по зимней трассе было закрыто 25 апреля.

Сообщение с НАО

Ненецкий автономный округ - единственный материковый регион, который не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими субъектами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются с приходом морозов.

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