Свыше 200 станций цифрового телевидения ввели в Якутии

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 станций цифрового телевидения ввели в 390 населенных пунктах Якутии при поддержке федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" с 2009 по 2017 годы. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Это самый крупный проект в рамках крупнейшего проекта в мире по строительству цифрового телерадиовещания. 211 станций цифрового телерадиовещания в одном регионе - такого количества объектов в одном субъекте РФ никогда не было", - сказал Волин в среду в Якутске на заседании по итогам реализации программы цифровизации телерадиовещания в регионе.

По мнению замминистра, реализация ключевого проекта позволит жителям Якутии получить не только "качественное телевидение" но и "новое качество жизни".

Глава Якутии Егор Борисов уточнил, что республика начала программу цифровизации телевидения в 2009 году. "Охват огромной территории Якутии устойчивым и качественным телевидением - сложная задача, которая достигнута при поддержке руководства страны, постановке президентом РФ Владимиром Путиным задачи на цифровизацию всей страны", - сказал глава региона.

Как рассказал ТАСС министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов, благодаря цифровому вещанию жители всех районов республики могут смотреть до 20 телеканалов. "Там, куда проникает "цифра", улучшается экономика районов. Со временем это отражается и на уровне информированности населения", - сказал Борисов. Он отметил, что теперь городские и сельские жители имеют равные возможности на получение информации, пояснив, что ранее в большинстве населенных пунктов Якутии телевидение ограничивалось лишь несколькими каналами.

Как уточнили ТАСС в региональном Минсвязи, теперь 95% населения Якутии имеют доступ к цифровому телевидению. В реализации программы приняли участие АО "Компания ТрансТелеКом", ФГУП "Научно- исследовательский институт радио", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".