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Чиновники Петербурга начнут переезд в единый комплекс "Невская ратуша" в начале 2018 года

В стране
21 декабря, 1:00 дата обновления: 21 декабря, 1:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, декабря. /ТАСС

В здании разместят порядка 15 комитетов и пять госучреждений

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Чиновники из 15 комитетов Санкт-Петербурга начнут переезжать в единый комплекс "Невская ратуша" рядом со Смольным в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью трем ведущим информационным агентствам.

"Планируем начать переезд в первом квартале следующего года. Сейчас идет подготовка, оснащение помещений средствами связи, мебелью. Туда отправятся порядка 15 комитетов и пять наших госучреждений", - сказал Полтавченко.

Интервью

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По его словам, освобождаемые в центре города здания могут быть отданы инвесторам под размещение объектов туристической инфраструктуры, а в перспективе - под региональные штаб-квартиры крупных международных компаний. Также некоторые помещения планируют использовать для государственных нужд, поскольку дополнительные площади требуются Счетной палате, Законодательному собранию и другим структурам. "Освободится целый ряд объектов в центре города, за которые город сможет получить хорошие деньги, а также привлечь инвесторов для развития городской инфраструктуры", - сказал Полтавченко, не назвав конкретных сумм.

Ранее ТАСС со ссылкой на опубликованные документы Смольного сообщал, что в перечень готовящихся к переезду ведомств вошли 15 комитетов, расположенных по семи разным адресам в историческом центре города, и три казенных учреждения. Комплекс административных зданий "Невская ратуша" состоит из четырех нежилых помещений общей площадью свыше 100 кв. метров. Значительная часть площадей будет приобретена у инвестора на основании госконтракта за 14,4 млрд рублей в рассрочку за счет средств адресной инвестиционной программы, часть перешла в собственность по договору аренды земельного участка. Кроме того, на 392 млн рублей бюджетных средств была осуществлена закупка более 17 тыс. единиц мебели.

Строительство многофункционального центра "Невская ратуша" с первоначальной стоимостью 31 млрд рублей недалеко от Смольного с 2006 года вела компания "ВТБ Девелопмент". В рамках первой очереди было построено два бизнес-центра класса "А" и административно-деловой центр для администрации Петербурга, куда еще в 2015 году предполагалось перевезти девять комитетов Смольного и 15 подведомственных им учреждений.

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