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Первый в Петербурге частный трамвай "Чижик" планируют запустить в 2018 году

В стране
21 декабря, 0:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, декабря. /ТАСС

Трамвай будет курсировать по маршруту номер 8 от станции метро "Ладожская" до Хасанской улицы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Первый в Санкт- Петербурге частный трамвай "Чижик" планируют запустить в первом квартале 2018 года, перенос сроков связан не только с недоработками со стороны концессионера, но и городских структур. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в беседе с журналистами трех российских информационных агентств.

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Частные трамваи, закупленные у швейцарской компании "Штадлер", будут ходить в восточной части города по маршруту номер 8 от станции метро "Ладожская" до Хасанской улицы. Проект государственно-частного партнерства, в котором участвует правительство Петербурга и Транспортная концессионная компания (ТКК), предусматривает ввод трех очередей из 23 современных трехсекционных вагонов с низким уровнем пола и вместимостью до 376 пассажиров. В рамках проекта проводится реконструкция трамвайной линии, генеральным подрядчиком которой является компания "ЛСР- Строй" (входит в "Группу ЛСР"). Стоимость проезда в частном трамвае будет аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

"Это новый для города и для страны проект. Никто еще такого не делал. Думаю, что нельзя здесь винить только концессионера, есть определенная доля недоработки и наших городских структур. Сейчас самое главное - к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы", - сказал он.

Полтавченко пояснил, что задержка запуска проекта связана в том числе с тем, что в начале реализации идеи власти "несколько задержали передачу земельных участков", а концессионер после "не сильно спешил", меняя проект. "Для города ведь тоже важно, чтоб проект заработал. За его реализацией внимательно смотрят инвесторы, которых мы рассчитываем привлечь к проектам легкорельсового трамвая в других районах города. В частности, на юго-западе, в Колпинском и Пушкинском районах", - отметил градоначальник.

Вопрос штрафа из-за срыва сроков будет решен после проведения экспертизы. "Все вопросы по возможным претензиям, в том числе возможному пересмотру финансовых механизмов с компенсацией, мы оставим до того момента, когда все будет построено", - сказал Полтавченко.

Срок запуска трамвая по улицам Петербурга неоднократно переносился, последний раз концессионер обещал, что горожане смогут начать пользоваться трамваем в конце 2017 года.

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