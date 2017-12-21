На Камчатке подготовили проект комплексного развития края до 2025 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Камчатского края завершило подготовку проекта "Комплексной программы развития региона до 2025 года", рассказала в интервью ТАСС заместитель председателя правительства региона Марина Суббота.

"Проект программы уже разработан, мы включили в нее несколько важных для нашего региона объектов. В том числе строительство нового комплекса Камчатской краевой больницы. На данный момент вся проектная документация на него подготовлена, начата реализация собственными силами - сделан нулевой цикл, начато строительство первого корпуса", - сказала она.

Также в проект вошли строительство стадиона "Спартак" и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском районе краевого центра, модернизация учебных заведений, в которых готовят специалистов разных отраслей.

"Программа предусматривает выделение значительного объема средств. Только на первом этапе, до 2020 года, речь идет о 10-12 млрд рублей. В перспективе мы говорим о создании 8 тысяч новых рабочих мест. И людям нужно будет заниматься своим здоровьем, и должны быть созданы условия для ведения здорового образа жизни", - сказала вице-премьер региона.