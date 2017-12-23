Участок Транскама перекрыт из-за снегопада и угрозы лавин

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Участок Транскавказской автомагистрали закрыли для транспорта в субботу из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В связи с обильным снегопадом, угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали и в соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 13:00 (мск) 23 декабря 2017 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силы МЧС, аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные ЧС. В Северной Осетии сейчас облачно, идет дождь и мокрый снег, местами сильный туман, ветер 7-12 м/с, температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов, в горных районах - от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.