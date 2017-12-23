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Власти Зауралья организуют общественные слушания по проекту комфортной городской среды

В стране
23 декабря, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По данным пресс-службы правительства Курганской области, в настоящее время в регионе благоустроены 134 двора и 41 общественная территория

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области организуют общественные слушания по проекту партии "Единая Россия" "Формирование комфортной городской среды". Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор региона Алексей Кокорин.

"По реализации партийного проекта "Формирование комфортной городской среды" Курганская область вошла в четверку лучших субъектов РФ. С учетом выделенных средств мы занимаем, можно сказать, лидирующую позицию в России. Эту работу мы обязательно будем продолжать, формат немного поменяется, потому что мы добавим общественные слушания по всем тем проектам, которые будут реализовываться на территории нашего региона. Первое и самое основное - общественность должна принимать непосредственное участие в реализации того или иного проекта, и если общественность заинтересована, то заранее партийный проект будет обречен на успех", - сказал Кокорин в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Он добавил, что каждый житель области должен знать, что будет сделано, в какие сроки и на какие деньги. "То же самое касается и мест общего пользования, и дальнейшего благоустройства наших парков и скверов", - подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы правительства Курганской области, в настоящее время в регионе благоустроены 134 двора и 41 общественная территория.

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