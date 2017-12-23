Кисловодский цирк открылся после реконструкции по ФЦП "Культура России"

КИСЛОВОДСК, 23 декабря. /ТАСС/. Кисловодский государственный цирк - филиал Росгосцирка торжественно открылся в субботу после реконструкции за 200 млн рублей в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Культура России". Специально к его открытию Цирк Юрия Никулина и "Мега цирка" подготовили новогоднее шоу "С Новым цирком!" с дрессированными экзотическими животными.

"Очень красивая и интересная программа <…> После реконструкции мы можем принимать 90 видов различных животных, для них созданы все условия", - сообщила ТАСС директор цирка Ирина Веселкова-Лен. Все животные размещены в обновленных теплых помещениях в соответствии с их биологическими особенностями содержания.

Также на открытии представили экспозицию к 100-летию заслуженного работника культуры России, почетного гражданина города Кисловодска, участника Великой Отечественной войны, первого директора цирка Геннадия Трахтенберга, который создал в нем уникальную цирковую программу, пригласив к сотрудничеству лучших советских и зарубежных артистов.

Европейский уровень

Гендиректор госкомпании "Росгосцирк" Дмитрий Иванов отметил, что в ходе ремонта "все сделано для комфорта артистов, зрителей, четвероногих подопечных". Соблюдены требования по безопасности, дымоудалению, антитеррористической защищенности, по организации доступной среды для маломобильных граждан. "Техническая составляющая, все, что касается цирковой технологии, выполнено в соответствии с нормами на современном европейском уровне", - рассказал Иванов.

Ремонтные работы провела компания "Реставратор" из Великого Новгорода по заказу Министерства культуры РФ. В здании, которое является объектом культурного наследия, были определенные реставрационные сложности, но его внешний облик сохранен в прежнем виде. При этом обновлены все коммуникации, окна, витражи, фасад, подсветка.

"Реконструкция обошлась в 200 млн рублей. Дополнительно Росгосцирк будет выделять средства на приобретение мебели, оргтехники, автотранспорта. Продолжим это в следующем году, есть планы по ремонту гостиницы для артистов. На 2018 год запланировано приобретение звуковой и световой аппаратуры на 60 млн рублей", - сказал Иванов.

Глава Росгосцирка отметил, что в этом году компании удалось отремонтировать в стране три цирка. "Кисловодский, наверное, самый лучший. Главное сейчас - творческое наполнение, осталось только вдохнуть творческую составляющую в это здание", - считает Иванов.

О цирке

Единственный в Кавминводах Кисловодский государственный цирк отреставрирован впервые за свою более чем 40-летнюю историю. Ремонт длился более восьми месяцев.

Здание цирка является одной из визитных карточек Кисловодска и региона. Уникальное по своей архитектуре сооружение имеет арену и зрительский зал на 1520 человек. Оно выполнено в форме круглого шатра с десятком треугольных арок с окнами и дверьми. Цирк был построен в 1969 году по проекту заслуженного архитектора России Г. В. Наприенко, открыт 30 июня 1973 года.