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В Петербурге из-за опасности наводнения закрыли створки Комплекса защитных сооружений

В стране
23 декабря, 18:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Время открытия створок комплекса будет объявлено дополнительно, после уточнения прогноза колебания уровня воды

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Створки Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыты в связи с угрозой наводнения в городе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

"Комплекс защитных сооружений закрыт. Доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива остановлен", - говорится в сообщении. В результате проход кораблей из города и в город невозможен.

Время открытия створок комплекса будет объявлено дополнительно, после уточнения прогноза колебания уровня воды, добавили в пресс-службе.

Ранее региональный главк МЧС предупредил об усилении ветра и снеге в Петербурге. "В Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, местами сильный снег и метель, усиление юго- западного и южного ветра до 15-18 м/с", - уточняется в прогнозе.

По данным пресс-службы петербургского порта, четыре корабля не могут попасть в город, а более 15 - выйти в открытое море. "Четыре [корабля] на вход не успели зайти, и 17 [кораблей] на выход", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также отмечается, что утром в воскресенье к городу должен подойти пассажирский паром Princess Anastasia. "Пассажирский паром подойдет с утра. Его предупредили, что створки будут закрыты, поэтому будет ориентироваться по обстановке", - пояснили в пресс-службе.

О комплексе

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга защищает Северную столицу от наводнений. В случае если создается угроза критического повышения уровня воды в Неве, принимается решение о закрытии створок комплекса.

В состав комплекса входят два судопропускных сооружения с подходными каналами и уникальными затворами, подъемным мостом и тоннелем, шесть водопропускных сооружений с мостами, 11 защитных дамб с автомобильной дорогой, мостовыми пешеходными переходами, а также система предупреждения угрозы наводнений.

Впервые дамба была задействована шесть лет назад, в ночь с 27 на 28 ноября 2011 года.

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