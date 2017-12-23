Движение ограничено на дороге в Ставропольском крае из-за снегопада

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД с 18:00 мск временно ограничили для всех видов транспорта движение на участке автодороги регионального значения "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" из-за непогоды, сообщает в субботу отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

"В связи с негативными погодными условиями движение на участке автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" со 2-го км по 13-й км временно ограничено <...> Работают наряды Госавтоинспекции и специальная техника. Как только дорогу приведут в соответствие с нормами безопасности, движение будет восстановлено", - уточняется в сообщении.

Как пояснили ТАСС в отделе пропаганды, движению на указанном участке мешают снегопад и гололедица. Дорога ведет из Ставрополя в село Александровское, население которого составляет около 27 тыс. человек.

В пятницу в Ставропольском крае прошли снегопады, местами они продолжаются и в субботу, дорожные службы работают в усиленном режиме.