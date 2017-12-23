На Ставрополье открыли дорогу, на которой вводились ограничения из-за снегопада

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД сняли ограничения, введенные ранее на участке автодороги регионального значения "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" из-за непогоды. Об этом сообщил в субботу отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

"Все ранее введенные ограничения в Грачевском районе сняты", - отметили в отделе пропаганды.

Ограничения для всех видов транспорта действовали на участке дороги со 2-го км по 13-й км из-за снегопада и наледи. Дорожники провели работу на трассе и привели ее в соответствие с нормами безопасности.

В пятницу в Ставропольском крае прошли снегопады, местами они продолжаются и в субботу, дорожные службы работают в усиленном режиме.