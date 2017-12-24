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В Бурятии открылся второй мост, построенный на средства системы "Платон"

В стране
24 декабря, 8:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 24, декабря. /ТАСС

Его протяженность с подходами составляет 2,7 км

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УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Мост через протоку реки Селенга открыт в Кяхтинском районе Бурятии. Это вторая в регионе переправа, построенная на средства, собранные системой "Платон", сообщил в воскресенье на торжественной церемонии глава республики Алексей Цыденов.

Первым объектом Бурятии, реконструированным за счет средств "Платона", стал мост стоимостью 94 млн рублей через реку Цакирка в Закаменском районе, его открыли в октябре 2017 года.

"Система "Платон" показала свою эффективность, мы наглядно видим практическое применение средств, которые аккумулируются данной системой. Этот мост связывает два района - Кяхтинский и Джидинский. Теперь коммуникация будет лучше", - сказал Цыденов.

Протяженность нового моста с подходами составляет 2,7 км, в том числе сам мост - 152 погонных метра. Стоимость объекта - 62,8 млн рублей (с учетом затрат на проектно- сметную документацию), из них порядка 55 млн - это федеральные средства. Финансирование проекта также осуществлялось за счет Дорожного фонда Бурятии и бюджета Кяхтинского района.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб/км.

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