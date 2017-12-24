Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга открыты после отмены угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений открыты после отмены прогноза по повышению уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции комплекса.

"Ранее задействованные затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приведены в штатное положение в 06:00 мск 24 декабря", - отметили представители дирекции.

Доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива был ограничен с полудня субботы с помощью маневрирования затворов на судопропускных и водопропускных сооружениях комплекса.

По данным пресс-службы петербургского порта, четыре корабля не могли попасть в город и 17 - выйти в открытое море.

В воскресенье в Санкт-Петербурге сохраняется облачная погода, прогнозируется снег, метель и ветер порывами до 18 м/с. Температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса, на дорогах местами гололедица, вечером возможна сложная обстановка.

При этом, по данным управления МЧС по Санкт-Петербургу, опасных погодных условий, которые помешали бы судоходству, не ожидается.