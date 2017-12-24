Движение грузовиков и автобусов ограничили в Ставропольском крае из-за сильного ветра

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция из-за сильного ветра ограничила движение автобусов и грузового транспорта на участке трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь" на территории Ставропольского края. Об этом сообщил в воскресенье отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

"В 19 часов 30 минут (время совпадает с московским - прим. ТАСС) Госавтоинспекцией принято решение о временном ограничении движения грузового и пассажирского автотранспорта, обладающего большой парусностью. Ограничения введены на автодороге "Ростов-на-Дону - Ставрополь" с 302-го по 309-й км. Причиной ограничений стал сильный боковой ветер", - говорится в сообщении.

Указанный участок находится на границе Шпаковского и Изобильненского районов, на трассе выставлены дополнительные наряды ДПС. На легковые автомобили ограничение не распространяется.

Ранее в воскресенье краевой главк МЧС опубликовал экстренное предупреждение из-за усиления ветра. По данным регионального Гидрометцентра, в северных районах края в ближайшие сутки возможно усиление ветра до 30 м/с. Указанная сила ветра соответствует 11 баллам по шкале Бофорта (жестокий шторм), сильнее этого уровня только ураган.