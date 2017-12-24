Движение грузовиков и автобусов между Ставрополем и Ростовом-на-Дону возобновлено

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция сняла ограничения, введенные ранее для автобусов и грузового транспорта на участке трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь", сообщил в воскресенье отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

"Все ограничения по Ставропольскому краю (направление на Ростов-на-Дону) сняты", - сказали в ведомстве.

Ограничения с 302-го по 309-й километр дороги (на границе Шпаковского и Изобильненского районов) были введены из-за сильного бокового ветра.

Ранее в воскресенье краевой главк МЧС опубликовал экстренное предупреждение из-за усиления ветра. По данным регионального Гидрометцентра, в северных районах края в ближайшие сутки возможно усиление ветра до 30 м/с. Указанная сила ветра соответствует 11 баллам по шкале Бофорта (жестокий шторм), сильнее этого уровня только ураган.