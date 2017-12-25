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Закрытая из-за шторма Керченская переправа возобновила работу

В стране
25 декабря, 0:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, декабря. /ТАСС

До вечера 25 декабря паромы смогут выходить в рейсы, когда будет стихать ветер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, возобновила работу, прерванную из-за сильного ветра. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - говорится в сообщении.

Переправа не работала с 19:00 мск воскресенья.

Ожидается, что сильный ветер с порывами до 25 м/с будет дуть в районе переправы до вечера понедельника, поэтому в указанный период паромы смогут выходить в рейсы, когда будет стихать ветер и появляться так называемое погодное окно.

В МЧС советуют водителям воздержаться от поездок в сторону переправы до улучшения погодных условий.

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