Что не страшно настоящему валенку

Лучшей зимней обувью в мире, которая спасет от любого мороза, сугробов и обеспечит комфорт в любое ненастье, по мнению мастеров из города Вышнего Волочка Тверской области, являются валенки, которые необходимы как любому жителю нашей страны, так и главному герою новогодних праздников — Деду Морозу, которому еще в ноябре, накануне праздничного "марафона", в его резиденцию в Великом Устюге делегация из Тверской области привезла подарок — валенки.

Валенки для волшебника

"Ко мне пришли из администрации города и сказали, что Деду Морозу нужно сделать валенки. Длина стопы 33 сантиметра — это 52-й размер, а высота голенища 50 сантиметров. Я попросил перепроверить — зачем такая высота, это же выше колена получаются", — рассказывает директор предприятия Борис Смородов.

По его просьбе городские власти уточнили размер. "Снегурочка примерно 1,8 метра ростом — она ему по плечо. А сам Дед Мороз не меньше двух метров. Валенки такого размера, чтобы их реально кто-то носил, мы, пожалуй, делали впервые", — отметил директор предприятия.

В резиденции новогоднего волшебника в Вологодской области ТАСС сообщили, что Дед Мороз с радостью принял такой подарок, но наденет ли он вышневолоцкие валенки в новогоднюю ночь, не уточнили. "Это решает сам дедушка", — сказали в резиденции.

Возродили случайно

Борис Смородов © Андрей Грязнов/ТАСС

Идея возродить в Вышнем Волочке производство традиционной русской обуви Смородову пришла практически случайно — в 1992 году он выкупил советскую фабрику химчистки и крашения одежды. После череды финансовых кризисов к концу 90-х годов фабрика оказалась на грани разорения, и перед руководителем встал вопрос: или объявить себя банкротом, или искать новые пути для заработка.

"Чем мы только не занимались — и автомойка у меня была первая в городе, и химикаты производили, и торговали, — но это было все не то. У меня работал механик с золотыми руками, который в свое время занимался производством валенок, — он и предложил мне такую идею. Я сам тогда понятия не имел, что это такое", — рассказывает директор.

После этого он приобрел чесальную машину для шерсти и стал возить рабочих на учебу в соседний поселок Фирово — там располагалось небольшое производство валенок ручной валки. "Вот они учатся, а я в это время торгую на рынке — мне же надо было платить им зарплаты, нужны были деньги на бензин, да и самому надо что-то есть", — рассказал Смородов.

Борис Смородов говорит, что учебные заведения в России никогда не готовили мастеров по изготовлению валенок — научиться можно было только у знакомых или родственников. Организовать производство помогли жители окрестных деревень, которые еще помнили секреты ремесла. Так фабрика к началу 2000-х наладила выпуск валенок.

Как "Мерседес" от "Жигулей"

Настоящие русские валенки, как рассказывают на фабрике, могут быть изготовлены только из шерсти домашней овцы, при производстве не используется никаких примесей, а делают их только вручную. По словам Смородова, валенки ручной валки отличаются от машинной "как "Мерседес" от "Жигулей".

Развернуть Настоящие русские валенки делают только из шерсти домашней овцы и только вручную © Андрей Грязнов/ТАСС Настоящие русские валенки делают только из шерсти домашней овцы и только вручную © Андрей Грязнов/ТАСС

"При машинной валке в материал могут добавлять нитки или даже древесные опилки, а также клей. Сделать валенки из такого материала становится проще, но они "деревянные", холодные и дают усадку, если промокнут. Классический валенок — он только шерстяной, без единой нитки, и никакого клея, — ему не страшен ни мороз, ни вода, ведь после сушки он становится как новый", — рассказал директор фабрики.

Он добавил, что единственное "ноу-хау", которое используется при производстве такой обуви сейчас, — это обработка специальным составом, чтобы валенки не ела моль. "Это наш небольшой секрет, долго бились, но моль удалось победить. Если валенки не обработать, то они станут пищей для насекомых", — отметил Смородов.

Рождение валенка

Процесс изготовления пары валенок занимает несколько дней и начинается с подготовки шерсти. Для этого на фабрике установлено несколько чесальных машин, которые отличаются от старинных лишь тем, что в XXI веке их не приходится крутить вручную — за человека это делает электромотор, прогоняя волокна через барабаны.

Дальше шерсть попадает к сновальщицам, которые делают заготовку будущей обуви. Для каждого размера сновальщице нужно взвесить на весах определенное количество шерсти — например, для пары валенок 41-го размера ей требуется примерно 400 граммов.

Развернуть У сновальщиц нелегкая работа — нужно смять шерсть руками так, чтобы получилось плотное полотно © Андрей Грязнов/ТАСС У сновальщиц нелегкая работа — нужно смять шерсть руками так, чтобы получилось плотное полотно © Андрей Грязнов/ТАСС

"Сначала происходит сборка, на лекало мы кладем определенное количество шерсти и начинаем катать сновки: где-то получается тоньше — там подкладываем, где-то толще — там убавляем", — рассказала ТАСС работница предприятия Елена.

Ориентируются работницы исключительно "на глаз" — никакого специального инструмента не используется. После того как шерсть выложена, будущая сновка с лекалом заворачивается в мокрую простыню и мнется руками. "Я бы не сказала, что работа у нас очень легкая, — нужно смять шерсть руками так, чтобы получилось плотное полотно", — отмечает сотрудница фабрики.

В результате работы создается сновка — основа будущего валенка, лишь отдаленно напоминающая обувь, которая далее передается в "мужскую" часть фабрики.

Добавь воды и бей

Второй этап производства обуви с виду больше напоминает кухню — в помещении с температурой воздуха выше 40 градусов и густым паром несколько мужчин в фартуках стоят вокруг столов, периодически макая будущие валенки в чан с горячей водой, а затем мнут их руками, скручивают в узлы и отбивают специальным инструментом.

Развернуть По словам работников фабрики, научиться валять валенки можно за две-три недели работы с мастером © Андрей Грязнов/ТАСС По словам работников фабрики, научиться валять валенки можно за две-три недели работы с мастером © Андрей Грязнов/ТАСС

"Наша задача — сделать сновку твердой. Здесь главное — не бить, здесь главное — укатать. Основной процесс делается только руками, инструмент используется только для того, чтобы разбить лишние уплотнения на материале", — рассказал работник фабрики Сергей.

После этого еще сырой валенок полируют на деревянном барабане и устанавливают в него деревянные колодки, с помощью которых можно отрегулировать размер и ширину голенища. А дальше он передается на сушку, где обувь, как хороший сыр, должна определенное время "созревать".

Затем валенки "расколачивают" — выбивают из них колодки и шлифовкой придают окончательный лоск. "Валенок после сушки получается шершавым, лохматым — его нужно облагородить, а для этого нужно отполировать вот на этом шлифовальном круге", — сказал директор предприятия, показывая оборудование фабрики.

При этом, по словам работников, научиться валять валенки можно за две-три недели работы с мастером. "Учился я так: стоял и смотрел, как делают, потом попробовал сам. Через недели две человек уже готов к тому, чтобы катать валенки без присмотра мастера", — отметил рабочий фабрики Сергей.

С подошвой, вышивкой и мехом

Разнообразить внешний вид валенок помогают швеи — они украшают валенки как традиционными русскими орнаментами, так и современными узорами, а также стилизуют обувь под различных животных: мышей, кошек, символ нового года — собак и делают украшения по желанию заказчика.

Развернуть На создание вышивки зачастую уходит даже больше времени, чем на изготовление самой обуви © Андрей Грязнов/ТАСС На создание вышивки зачастую уходит даже больше времени, чем на изготовление самой обуви © Андрей Грязнов/ТАСС

"Изобразить на валенке можно что угодно — можно вышить, а если узор очень сложный, то нанести фотопечать. Большим спросом пользуются валенки с корпоративной символикой", — рассказывает Смородов.

Оксана, которая занималась декором валенок для главного Деда Мороза России, рассказывает, что на создание вышивки зачастую уходит даже больше времени, чем на изготовление самой обуви. "Валенки Деду Морозу делались почти неделю. Все узоры получаются только вручную, не смотрите на швейные машины позади меня — они используются только для того, чтобы пришить, например, трикотажный верх", — рассказала она ТАСС.

Кроме того, к валенкам, как уточняет директор предприятия, можно пришить подошву из современных материалов или надеть на них калоши — тогда они превращаются в настоящие вездеходы, которым не страшна грязь, соль на тротуарах, гололед и морозы.

Развернуть К валенкам можно пришить подошву из современных материалов или надеть на них калоши — тогда они превращаются в настоящие вездеходы, которым не страшна грязь, соль на тротуарах, гололед и морозы © Андрей Грязнов/ТАСС К валенкам можно пришить подошву из современных материалов или надеть на них калоши — тогда они превращаются в настоящие вездеходы, которым не страшна грязь, соль на тротуарах, гололед и морозы © Андрей Грязнов/ТАСС

География валенок

Глава предприятия отмечает, что в современном мире купить настоящие валенки может любой желающий, заказав их через интернет. "Хорошо раскупают валенки не только в России, но и в Америке, Италии, Греции, на Кипре", — рассказывает Смородов, упаковывая очередную посылку, которая уже через несколько недель окажется на другом конце Земли — в США.

Он поясняет, что за рубежом валенки пользуются спросом не только у россиян, желающих поностальгировать по далекой родине, но и у коренных жителей. "В Европе, например, очень дорогое отопление — короткие валенки без голенища берут, чтобы ходить дома в холодное время года. Никакие тапки не согреют ноги так хорошо, как шерстяные валенки", — говорит Смородов.

Развернуть Валенки пользуются спросом во всем мире: европейцы, например, любят ходить в них дома © Андрей Грязнов/ТАСС Валенки пользуются спросом во всем мире: европейцы, например, любят ходить в них дома © Андрей Грязнов/ТАСС

Также валенки раскупают в качестве сувениров — этот подарок, по словам собеседника ТАСС, можно приобрести только в России: больше нигде эту обувь не делают.

При этом, по его словам, "в корне неверно" рассуждать о том, что валенки вышли из моды. "В год мы производим примерно 5 тыс. пар. Раскупают все: и молодежь, и старики, и столичные модники, и рыбаки. Также валенки — это лучшая детская обувь, которая не даст замерзнуть и практически неубиваемая", — отмечает Смородов.

Спасает от холода, жары и травм

Как рассказали на предприятии, валенок и его производные — домики для домашних питомцев, шерстяные шляпы, шапки для бани и другие вещи, сделанные из тех же материалов, — служат не только для спасения от холода. Например, шерстяные варежки используют металлурги на производстве, ведь натуральный материал выдерживает температуру до двух тысяч градусов, а шапка из войлока помогает спастись от слишком высокой температуры в бане.

При этом настоящие русские валенки обеспечивают правильную терморегуляцию, а также массируют стопу во время ходьбы и улучшают кровообращение.

Царь-валенок

На фабрике есть музей, практически полностью посвященный истории валенок. Выделяется среди других экспонатов "Царь-валенок" — гигант 201-го размера высотой более двух метров.

Развернуть "Царь-валенок" валяли всем цехом несколько месяцев © Андрей Грязнов/ТАСС "Царь-валенок" валяли всем цехом несколько месяцев © Андрей Грязнов/ТАСС

"Валяли этот валенок всем цехом несколько месяцев. По сути — самый большой валенок в мире, изготовленный традиционным способом. В книге рекордов есть большие валенки, но они гораздо ниже этого", — рассказал ТАСС хранитель коллекции музея и его директор Николай Калинкин.

Кроме того, экспозиция музея рассказывает, каким порой неожиданным способом валенки использовали. Например, существует легенда, что валенки на Руси служили даже "инкубатором" для доращивания недоношенных детей.

В музее можно увидеть разные типы валенок: от "цыганского" валенка с отворотом, который, по словам Калинкина, "легким движением руки превращался в почти болотный сапог, в котором не страшно пересечь любой сугроб", до "нановаленок" размером со спичечный коробок.

При этом, говорит Калинкин, все современные владельцы валенок допускают большую ошибку при их носке. "Настоящие валенки носятся только на босу ногу, никаких носков быть не должно. Мозолей от натуральной шерсти быть не может, валенок принимает форму стопы и становится с ногой единым целым", — сказал Калинкин.

Андрей Грязнов