Иностранцы могут посетить Камчатку и Сахалин с 1 января 2018 по электронной визе

ТАСС, 1 января. Иностранные граждане с 1 января 2018 года могут оформить электронную визу для поездки в Камчатский край и Сахалинскую область. Эти два региона стали следующими после Владивостока, предоставляющими услугу гостям из-за рубежа. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

“С 1 января 2018 года применение электронной визы расширено. С ее помощью можно приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого новый порядок работы введен в 11 пунктах пропуска. Ранее иностранные граждане по электронной визе могли прибыть в Россию через морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи во Владивостоке”, - сообщила пресс-служба.

С 1 января 2018 года по электронной визе можно въехать через железнодорожные пункты пропуска “Пограничный”, “Хасан”, “Махалино”, автомобильные пункты пропуска “Полтавка”, “Турий Рог”, морские пункты пропуска “Зарубино”, “Петропавловск-Камчатский”, “Корсаков”, “Посьет”.

Для получения электронной визы иностранным гражданам нужно зайти на сайт МИД РФ и заполнить анкету. Посещать посольство или консульство не нужно, как и выплачивать консульский сбор. Услугой могут воспользоваться граждане 18 стран.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщало, что прорабатывается вопрос о въезде по электронной визе через воздушные гавани на Чукотку, Сахалин, Камчатку, в Амурскую область, Хабаровский край и Магаданскую область.