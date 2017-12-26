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Самолеты между Москвой и Петрозаводском начнут летать дважды в день с 2019 года

В стране
26 декабря, 13:13 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, декабря. /ТАСС

В настоящее время действует лишь единственный регулярный авиарейс, который связывает Петрозаводск и Москву

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании S7 начнут с 2019 года летать между Москвой и Петрозаводском дважды в день. Об этом во вторник сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем аккаунте "ВКонтакте" по итогам встречи с гендиректором компании Антоном Ереминым.

В настоящее время действует лишь единственный регулярный авиарейс, который связывает Петрозаводск и Москву. Перевозку пассажиров осуществляет S7.

"В ходе переговоров было отмечено успешное развитие пассажиропотока, хорошая загрузка рейсов. Договорились о совместной работе по регулярному выходу на ежедневный рейс с мая-июня 2018 года самолета большей наполняемости Airbus, а с 2019 года переход на два ежедневных рейса (утром и вечером)", - сообщил Парфенчиков.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск был закрыт на ремонт. После этого был отменен единственный регулярный маршрут Петрозаводск - Москва - Петрозаводск, в аэропорту реконструировали перрон и места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему. Также были заменены дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. С февраля 2016 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Петрозаводском и Москвой.

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