Собака у сакли

Елена Афанасьева, реставратор по образованию, готова говорить о кавказских овчарках бесконечно. Таких людей называют энтузиастами породы: кавказцев она изучает почти 20 лет. В 2002 году основала питомник в городе Невинномысске (Ставропольский край). Елена считает: если человек любит собак — он любит и родителей, и детей, и родину.

Правило 20 минут

Питомник — это участок с вольерами рядом с домом, в котором заводчица живет с семьей. Когда Елена проходит мимо вольеров, поднимается шум. Лай 20 собак переговорить трудно, но не проходит и пяти минут, как наступает тишина.

"Я всем говорю: кавказцу дайте 20 минут. Если вы подходите к вольерам и за это время собака не успокаивается, это говорит о нестабильной психике", — объясняет хозяйка.

Успокоившиеся "кавказы", как она их называет, подбегают к ограде. "Даже не думайте их бояться", — говорит Елена и рассказывает, что иногда к ней приезжают не за щенками, а просто пообщаться с собаками. В одном из вольеров хозяйка питомника показывает на пса: "Он десятимесячный, по размерам — конь архаровский, а подойдешь — зацелует всю", — смеется Елена.

Красота внутри

"Кавказа нельзя рассматривать чисто внешне. Первое — его характер. Чабану раньше не нужна была внешняя красота, нужен был рабочий характер", — отмечает заводчица.

Особенности кавказской овчарки Елена объясняет нюансами жизни горцев: "Вы можете себе представить, чтобы возле сакли (дом горца, сооруженный из камней — прим. ТАСС) была бы еще собачья будка? Значит, собака должна быть однозначно длинношерстная — лысая собака, как волкодав, там не выживет".

Кавказская овчарка — собака вдумчивая, послушная и добродушная, если относиться к ней как к другу, а не как к врагу. "Бывает просто неправильное отношение к кавказу: сажают его на цепь и думают, что это будет злобное неуправляемое существо, кормят его с лопаты. Ни один горец не будет держать неуправляемую собаку, нам не нужен зверь, нам нужен друг. Мы владельцев учим, что собака должна быть рядом. Случись что — она должна умереть за вас", — объясняет Елена.

© Питомник кавказских овчарок "Домбай-Ульген"

Добродушие и терпимость подопечные Елены Афанасьевой демонстрируют прямо в питомнике. В соседях у них — меланхоличный ослик, несколько коз и собаки со щенками. "Сейчас модно говорить о толерантности — так вот это самые толерантные собаки", — отмечает хозяйка.

Из-за своего характера, считает Елена, настоящая кавказская овчарка не годится для собачьих боев. "Те собаки, которые на боях, ведь не имеют особых мозгов. Им показывают — того надо съесть, а кавказу покажи — он подумает: а зачем? Нужна мотивация — за территорию, за еду и т.д. Бывало, что кавказы разворачивались на улюлюкающую толпу, а не друг на друга", — поясняет заводчица.

Старожилы кавказских гор

Владелица питомника "Домбай-Ульген" родилась и выросла в Карачаево-Черкесии. Она резко против любых манипуляций с генетикой кавказских овчарок. "Самое страшное — что сейчас говорят о том, что волкодавы — аборигенные собаки. Эта порода создавалась уже на моей памяти, когда увлеклись боями", — говорит Елена.

Заводчица практически перестала ездить на выставки со своими питомцами — слишком размытыми становятся стандарты и основные признаки породы, да и участников все меньше. "Последние года три собачники уже спрашивают, какой породы у меня собаки. Я говорю — дожили: без ушей, родились на Кавказе, догадайтесь с трех раз. Очень тяжелая ситуация", — говорит Елена.

© Питомник кавказских овчарок "Домбай-Ульген"

Ближайший питомник кавказских овчарок находится в Ростове-на-Дону, где живут шесть собак. "У меня сейчас 20 собак. Больше десяти я никогда не планировала, но ситуация настолько критическая... Еще десять лет назад я говорила, что порода вымирает на Кавказе, хотя здесь еще были питомники, и меня назвали пессимисткой", — объясняет заводчица.

Кавказцев становится меньше из-за того, что необходимость в их рабочих качествах отпала: больших отар на свободном выгуле практически не осталось. Многих отпугивают расходы на содержание больших собак, да и модными стали совсем другие породы.

Владелец — друг заводчика

Еще один нюанс — спорная репутация кавказских овчарок. В интернете полно историй о нападении собак на человека. "В тех случаях, как правило, фигурируют помесные собаки, в которых не вложена ни любовь, ни мысль, которых воспитывают палкой, чтобы пес был злее", — объясняет владелица питомника.

Кавказская овчарка по природе своей готова охранять территорию, хозяина, стадо, но ее поведение формирует человек. "Всем нравится, когда щенок забавно рычит, как он неуклюже бросается. Но люди не понимают, что щенок растет, а привычки остаются. Если что-то нельзя, то это нельзя ни сегодня, ни вчера, ни завтра. Кавказы не агрессивны, какую политику вы им предложите в жизни, такой они и будут придерживаться. Решите, что они должны быть добрыми, они такими и будут, если человек хочет вырастить зверя, то он таким и будет", — говорит заводчица.

© Питомник кавказских овчарок "Домбай-Ульген"

Елена очень внимательно относится к выбору хозяев для своих собак. Планы человека на кавказца можно понять уже по первым вопросам. Если спрашивают тяжеловеса, то, скорее всего, пес нужен для боев. Однажды поступил и совсем прямой запрос: мужчина узнавал, есть ли в питомнике собаки, которые смогут загрызть лежащего человека.

"Я спросила: а если упавший будет вашим сыном, другом? Он объяснил, что вдруг его придут убивать. Но если убивать, то уж явно не с палкой придут, в этом случае лучше пулемет на крышу поставить", — говорит владелица питомника. Почти все новые хозяева щенков из питомника "Домбай-Ульген" становятся единомышленниками Елены — воспроизводят породу, консультируются по вопросам воспитания, рассказывают об успехах.

"Это абсолютно нормальные спокойные люди с детьми, внуками. У них собака становится членом семьи. Люди, которые любят собак, они не только их любят — они любят родителей, детей, в конце концов, родину свою. В их сердце находится место, чтобы любить всех", — считает основательница питомника.

Надежда Колосова