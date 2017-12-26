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Ингушетия создает комиссию для решения проблем переселенцев из Чечни

В стране
26 декабря, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Ранее глава республики Юнус-Бек Евкуров сообщал, что Ингушетия в 2017 году завершит программы обустройства переселенцев из Чечни и из оползневой зоны

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ТАСС, 26 декабря. Межведомственная комиссия для решения проблем вынужденных переселенцев из Чечни появится в Ингушетии до конца года, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"Глава Ингушетии дал поручение в течение нескольких дней образовать межведомственную комиссию, которая изучит каждую папку с различными жалобами переселенцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что подавляющее большинство проблем, связанных с вынужденным переселением, будут решены в ближайшее время. "Все квартиры и жилищные сертификаты будут распределяться максимально справедливо и прозрачно", - добавили в пресс-службе в этой связи.

Всего, по данным властей Ингушетии, для вынужденных переселенцев, покинувших территорию Чеченской Республики в годы боевых действий, построено 1,4 тыс. квартир. Почти 600 квартир получили новоселы в селе Яндаре Назрановского района, а 840 квартир распределяются в новом микрорайоне "Юбилейный" в Назрани. "Также 549 квартир в Назрани уже выделены, но желающих получить жилье еще много", - отмечается в сообщении.

Ранее глава республики Юнус-Бек Евкуров сообщал, что Ингушетия в 2017 году завершит программы обустройства переселенцев из Чечни и из оползневой зоны. По его словам, до конца декабря власти переселят около 7,5 тыс. - 8 тыс. человек по программе расселения из оползневой зоны.

Оползневая зона в Ингушетии охватывает небольшую часть города Малгобека и часть территории Малгобекского района. На ней ранее добывали нефть, что привело к разрыхлению почвы. Границы территории были определены в 1989 году. С 1992 года власти республики ведут переселение жителей в другие места.

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