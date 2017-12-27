Москва лидирует по заявкам на дальневосточный гектар среди регионов РФ, не входящих в ДФО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москва стала абсолютным лидером по количеству заявок на получение "дальневосточного гектара" среди субъектов федерации, не входящих в Дальневосточный федеральный округ, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

"По состоянию на декабрь 2017 года в уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления Дальневосточного федерального округа из Москвы поступило 1980 заявлений о предоставлении земельных участков", - говорится в сообщении. По итогам заявок было зарегистрировано 205 участков для москвичей, уточняет ведомство.

Всего за 10 месяцев 2017 года от жителей Москвы и Московской области поступило 3,3 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара", из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 1,2 тыс. заявлений, из Краснодарского края - 672 заявления, из Свердловской области - 645 заявлений, сообщает ведомство со ссылкой на данные информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

Оформить электронную заявку на получение дальневосточного гектара можно во всех столичных центрах "Мои документы", отмечает Игорь Майданов, руководитель управления Росреестра по Москве. Также оформить участок можно по интернету с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

В целом от граждан России поступило 107 тысячи заявлений на земельные участки, согласно данным системы, по 33 тысячам заявлений принято положительное решение.