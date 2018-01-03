"Дети с раннего возраста должны получать полную информацию о многообразии культур"

В современном российском обществе уже нет моды на религию, как в начале 1990-х годов, и в мечети приходят те, кто истинно верует. В их числе много молодых людей — среди совершающих хадж жителей Северо-Кавказского федерального округа до 60% сейчас составляет молодежь. О том, почему важно расширять преподавание основ религий в школе, готовить квалифицированных имамов и открывать новые мечети, рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев.

Исмаил Бердиев — первый муфтий Карачаево-Черкесии, должность председателя Духовного управления мусульман республики он занимает с 1991 года. А с 2003 года возглавляет еще и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) — этот коллегиальный орган был создан по инициативе Ахмата Кадырова, который в момент образования организации был муфтием Чечни. В наступившем году центру исполняется 20 лет.

Сейчас в КЦМСК входят представители духовных управлений мусульман семи регионов СКФО, а также трех регионов Южного федерального округа — Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края. "Главные наши приоритеты — религиозное просвещение, укрепление духовности и согласия в нашем многонациональном обществе, противодействие терроризму и экстремизму", — говорит Исмаил Бердиев о планах организации на 2018 год.

Качественное образование для имамов

Многие из нынешних религиозных авторитетов Северного Кавказа в свое время получали теологическое образование в Бухаре, но сейчас нет необходимости в обучении за пределами России. В стране созданы условия для получения хорошего религиозного образования. "Наш центр никого не отправляет на обучение в заграничные вузы, рекомендуем всегда отечественные. Есть, конечно, выходцы с Кавказа, которые учатся в Турции, Сирии, Египте, Саудовской Аравии, но их единицы", — говорит Исмаил Бердиев.

Жители юга России, решившие постигнуть каноны ислама и посвятить себя служению Всевышнему, сегодня могут получить соответствующее образование, не выезжая за пределы родного региона. По мнению Бердиева, дефицита квалифицированных имамов на Северном Кавказе сейчас нет: "У нас два федеральных исламских университета — в Нальчике и Грозном, есть исламский институт в Черкесске, учебные заведения в Дагестане. В России религиозное образование также можно получить в Москве, Казани, Уфе".

Мечетей в мусульманских республиках СКФО, на его взгляд, сейчас тоже достаточно. Есть проблемы в Ставропольском и соседнем Краснодарском крае, но КЦМСК занимается их решением. "В этих субъектах тоже открываются молитвенные дома, строятся мечети — вопросы решаются. В Черкесске продолжается строительство соборной мечети, активно в этом помогает глава КЧР Рашид Темрезов. Поддержка в таких вопросах оказывается региональными властями и других субъектов. За что мы очень благодарны им", — говорит муфтий.

Что касается доступности и качества образования, то их, по мнению муфтия, надо совершенствовать в самом широком смысле: "У наших детей всегда должна быть возможность учиться в хороших школах, вузах, лицеях, медресе, получать отличное образование и реализоваться в выбранном ими направлении, будь это служение Всевышнему или светские профессии. Если удастся этого достичь, то многие проблемы нашего общества будут решены. Над этим должны работать все — государство, общественность и духовенство".

Дать шанс раскаявшимся

Муфтий считает, что работу с молодежью надо постоянно совершенствовать, чтобы молодые люди не попадали под влияние деструктивных сил и лжеучений. "Многое сделано в этом направлении, есть положительные результаты, но кропотливая разъяснительная работа должна продолжаться. Каждый день несет новые вызовы, и мы должны быть готовы отразить их. Традиционный ислам не приемлет насилия, и это важно донести до всех", — утверждает Исмаил Бердиев.

Миссия духовных управлений мусульман — разъяснять умме каноны традиционного ислама. "Призываем всех следовать только им. Попытки введения каких-то новшеств в религию считаю недопустимым, так как есть предписания ислама, которые должен соблюдать каждый верующий. Также надо жестко пресекать все попытки использовать религию в интересах отдельных лиц или групп", — убежден муфтий.

Председатель КЦМСК солидарен с теми экспертами, кто считает, что в "группу риска" входят семьи мусульман, уехавших из страны воевать за чужие идеалы: "Здесь нужно очень деликатно работать, оказывать всяческую помощь и поддержку людям, в том числе и психологическую".

С раскаявшимися и уже осужденными экс-боевиками в субъектах СКФО работают специальные комиссии по адаптации к мирной жизни. В их состав входят и представители религиозных организаций. "Духовенство готово и впредь оказывать в этом деле помощь органам власти, правоохранительным структурам. Важно, чтобы каждый оступившийся и готовый вернуться к созидательной жизни чувствовал поддержку государства и общества. Мы должны дать искренне раскаявшимся шанс наладить жизнь после освобождения. Думаю, это одна из мер профилактики терроризма и экстремизма", — говорит Исмаил Бердиев.

Начинать со школы

По мнению председателя КЦМСК, религиозное просвещение надо начинать с раннего детства, а школьный курс "Основ религиозных культур и светской этики" — расширять.

"За год-два обучения дети не получают достаточного количества знаний о традиционных религиях, исповедуемых в России, о культуре и обычаях ее народов. Дети начиная с раннего возраста должны получать полную и качественную информацию о религиях, о многообразии культур, которое является одним из главных достояний нашей страны. Три основные мировые религии призывают к милосердию, благочестию. Основы ведь одни и те же. Надо об этом постоянно говорить детям", — убежден муфтий.

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Бердиев считает, что к подготовке учебных пособий по этому курсу необходимо подходить особенно внимательно: "Все они должны быть тщательно изучены, прежде чем поступить в школы". А в идеале духовными управлениями мусульман должна проверяться на корректность и другая литература, а также приложения для гаджетов, программные продукты, содержание интернет-ресурсов — все, что связано с религией и предназначено для ее понимания и изучения.

Надуманные конфликты

Что касается межконфессиональных и межнациональных отношений, то глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа считает, что актуальных конфликтов в регионе, да и в целом в России, сейчас нет. Однако это не значит, что связи между представителями разных вероисповеданий и национальностей не надо превентивно укреплять.

"Религию очень часто используют, чтобы создать надуманные конфликты. Есть силы, которые периодически пытаются создать напряженную ситуацию, сбить с толку людей. Главная задача — не поддаваться провокациям такого рода. Основы учений иудеев, христиан и мусульман — одни и те же. Мы постоянно говорим об этом в мечетях и на различных площадках", — утверждает Исмаил Бердиев.

Он полагает, что изобретать какие-то специальные методы работы с этой проблемой не надо — на Кавказе есть многовековой опыт мирного сосуществования представителей разных народов и религий, традиции дружбы и братства. "Надо помнить заветы старших, с уважением относиться к соседям, изучать и уважать культуру живущих рядом народов, воспитывать детей в духе интернационализма. Тогда никакие силы не смогут разрушить наше единство", — убежден муфтий.

Халимат Эбзеева