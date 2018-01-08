Пустырь хоккейной славы

Помощник механика Денис Карюк из села Константиноградовка Амурской области сидел однажды весной на лавочке возле дома своей матери, смотрел на пустырь напротив и представлял, как бы хорошо туда вписалась хоккейная коробка. Тем более что два с лишним десятка лет назад такая площадка в деревне была, а сейчас у детей совершенно никаких увлечений и хобби нет, а это нехорошо. Тогда и решил Денис оформить "дальневосточный гектар" не на отшибе — под огород или пасеку, а посреди села — под спортплощадку.

Гектар мечты

Находящаяся в 80 км от Благовещенска Константиноградовка — обычное российское село. Проживает в нем чуть больше 600 человек. Две сотни стариков достигли возраста, когда из дома выходят с трудом, а у сотни школьников теперь появилась новая забава — хоккейная коробка и каток.

"25 лет назад в селе была лучшая хоккейная коробка в Ивановском районе, — рассказывает Денис Карюк. — Но в 90-е все растащили, а любовь к хоккею, в том числе у меня, осталась. Построить коробку — моя давняя мечта. Идея с программой "Дальневосточный гектар" возникла сама собой, начали узнавать, что да как".

Узаконив землю весной, Денис начал работы по подготовке площадки. По местным правилам землепользования и застройки размещать спортивный объект на этом участке было нельзя. Но правила удалось скорректировать при участии губернатора Амурской области Александра Козлова, который тоже заинтересовался проектом.

34-летний Карюк — не строитель, не профессиональный спортсмен, работает на одном из сельхозпредприятий помощником механика, но вырос в деревне и руки имеет какие надо. Минувшим летом местная ребятня не играла на улице, не скучала и не хулиганила, а была при деле — строила деревянную хоккейную коробку размерами 20 на 40 м. Юные хоккеисты брались за любую работу: копали ямы, зачищали бревна, помогали сколачивать борта. "Помогали мальчишки в возрасте 13–17 лет. С пониманием, что строят для себя. На объект приходили, как только спадет жара, и трудились до самого вечера", — рассказывает Денис.

#Константиноградовка - население с чуть более 500 человек, но с инициативными жителями и молодёжью! Взяли по программе Дальневосточный гектар землю и на ней начали строительство хоккейной коробки и волейбольной площадки! Тот положительный пример, когда инициатива жителей преобразуется в такой качественный результат. На данный момент завезли песок и установили столбы - в дальнейшем построят ограждение и установят ворота. Уже есть школьная команда по хоккею, которые в зимний период выезжают в соседние поселения - теперь у ребят есть возможность проводить игры на своей территории! В сентябре планируется открытие площадки. #ИвановскийРайон #инвестируйвивановский28 #зож #спорт #вседеловлюдях #атывсеждешь #начнидействовать Публикация от Dymova Anastasia (@dymova.aa) Авг 17, 2017 at 6:17 PDT

Со стройматериалами помогла администрация Ивановского района, прожекторами и электричеством обеспечил сельсовет. "Если бы не помощь администрации и спонсоров, этим летом вряд ли бы что-то началось. Своими силами я бы не справился — зарплату дают нестабильно: сейчас, например, жду за октябрь. Жители села активность шибко не проявляли, хотя и знали, что делается это для их детей", — говорит Карюк.

Когда коробка была построена, организовали игру в волейбол, многие из детей впервые узнали правила, стали учиться делать подачи, отбивать мяч, а с приходом холодов началась подготовка к хоккейному сезону.

"Интересно, когда на всех воротах по вратарю"

В целом инициативу Дениса в селе хвалят и одобряют. "Инициатива хорошая. Со всех семей дети приходят — и проблемные, и многодетные. В прошлом году нам как поселению, участвовавшему во всех зимних праздниках, подарили несколько пар коньков. Они стоят на балансе дома культуры, ими можно пользоваться", — рассказала глава села Ирина Гончарова.

"На открытие хоккейной коробки администрация района несколько пар коньков подарила. С формой все сложнее — нет ее у них. Некоторые родители не воспринимают увлечение мальчишек серьезно, а при этом игра жесткая, нужны щитки, жилетки. Конечно, некоторые расстраиваются, что им не в чем играть, и перестают ходить", — рассказывает Денис Карюк.

Развернуть © Денис Карюк © Денис Карюк

Но и здесь нашли выход: те, кто не имеет формы, делают хоккейные защитные щитки из подручных материалов. Надевают на колени вставки из плотной резины или используют рукава телогреек — и вперед на лед.

Дети, увлеченные хоккеем, стали по-настоящему переживать за состояние своего катка. "Вчера подходят ко мне Антоха с Егором и говорят: "Дядь Денис, разметка стерлась. Давайте нанесем?" А мне некогда. Говорю: "Давайте сами". Так они сделали все по правилам — осталось водой подлить, чтобы быстро не стерлась", — говорит Карюк.

Публикация от Dymova Anastasia (@dymova.aa) Дек 10, 2017 at 4:42 PST

После каждой такой инициативы школьников Денис у себя в голове ставит условную галочку — все не зря, при этом понимая, что и останавливаться теперь нельзя — надо каждый день работать с детьми.

"Сейчас дети активны только в интернете. Чтобы их заинтересовать, хоккейной коробки мало. Ездим в соседние Ерковцы — село в шести километрах от нашего. Там много взрослых играют в хоккей даже при 40-градусном морозе, и нашим пацанам с ними интересно, они к ним тянутся. Возвращаемся всегда поздно и довольные", — рассказал Денис.

Взрослые игроки теперь есть и в Константиноградовке. Коньки надевают мужчины, которые в последний раз это делали два десятка лет назад.

"Приходят мужики, которые мне в отцы годятся. Есть у нас один житель села — ему под полтинник, но он, узнав, что построена коробка, купил себе форму вратаря. Говорит, в молодости всегда стоял на воротах. Когда он приходит, то у нас на всех воротах по вратарю, и это так интересно! Такие игры собирают много зрителей", — говорит Карюк.

По словам Дениса, сборная Константиноградовки готовится к приезду основных соперников — команды из Ерковцов. Независимо от того, кто победит, в селе будет праздник.

Екатерина Киселева