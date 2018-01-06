Спасать людей не покладая лап

В праздники, выходные и будни собаки охраняют наш покой и помогают выполнять самую разную работу. Это собаки-чабаны, спасатели, саперы, собаки-поисковики, особые собаки, умеющие по запаху найти наркотики, взрывчатку и другие опасные вещества. Животные на службе — как и их коллеги-хозяева — всегда начеку и работают все эти долгие праздничные дни.

Спасти человека

В свои шесть лет лабрадор Габи — самая титулованная собака в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде. Чемпионка России не только всегда занимает призовые места на чемпионатах, но и первой выходит на поиск людей туда, где ни человек, ни даже самое современное оборудование не может справиться с задачей.

На протяжении шести лет Габи участвует в поисково-спасательных работах при сходах лавин. Как и полагается профессионалу, у нее имеется сертификат о квалификации. На ее веку под лавины люди еще не попадали, но на счету у поисковой собаки уже есть те, кто заблудился в лесу и был оперативно найден.

За высокими наградами и показателями стоят каждодневные тренировки под руководством начальника кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Артура Цогоева.

"Работа у Габи не менее сложная и ответственная, чем у спасателей. Она так же оперативно выезжает на места схода лавин, камнепада, по звонку о пропаже людей в лесу. От нее зависят человеческие жизни", — говорит Цогоев.

В его многолетней работе дрессировщика Габи — единственная собака, которая смогла обучиться всем необходимым навыкам и пройти первые полноценные испытания в девять месяцев. "Она даже маленькой, при первом нашем знакомстве, отличалась от всех собак. Была самой резвой. И я сразу ее приметил, уже в щенячьем возрасте увидел качества настоящей поисковой собаки", — вспоминает он.

Развернуть Габи и начальник кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Артур Цогоев © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РСО-Алания Габи и начальник кинологического подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Артур Цогоев © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РСО-Алания

Артур полгода изучал психологию в ростовской школе. Главное в дрессировке, отмечает Цогоев, это индивидуальный подход. Так же, как и люди, собаки имеют характер. Даже предпочтения в еде разные, и при правильном выполнении команд их обязательно нужно поощрять. "Габи в этом плане не привередливая, но у нас была собака, любимым лакомством которой была красная рыба. Приходилось угождать ей за качественное выполнение приказов", — рассказывает Артур.

Габи и другие собаки спасотряда Северной Осетии привлекаются для поиска людей не только в республике, но и на территории всего ближнего Закавказья. Границу они пересекают с ветеринарными паспортами международного образца. Кроме того, собакам установлены чипы, в которые введена вся информация о них. Это в разы ускоряет прохождение таможенного контроля.

В целом, дрессировку собак Цогоев не считает работой и вкладывает в выражение "мы в ответе за тех, кого приручили" большой смысл. Поэтому даже отпуск на протяжении многих лет проводит на работе, так как уверен, что не только он сам, но и собаки грустят после расставания.

"Не могу уже без собак жить. Да, на наши зарплаты особо семью не прокормишь, но менять работу у меня даже в мыслях не возникало", — говорит он.

Самая опасная работа

На долю этих собак выпадает самая опасная работа: наравне со своими хозяевами они разыскивают и ловят преступников, находят опасные вещества, обезвреживают взрывные устройства. Собаки, работающие в спецподразделениях силовых структур, ежедневно сталкиваются с угрозой для жизни.

В ОМОН Росгвардии службу проходят немецкие овчарки до восьми лет, при этом самые лучшие рабочие качества собаки проявляются в возрасте от трех до шести лет. Немецкие овчарки легко поддаются дрессировке, при необходимости могут защитить кинолога. День собаки проходит как у обычного бойца: в любое время года и в разное время суток она тренируется и поддерживает свои рабочие навыки.

"Занимаемся с собакой в разное время суток в любую погоду, потому что она должна ориентироваться одинаково хорошо и в снег, и в дождь, и в жару, и днем, и ночью. Ей, конечно, тяжело: например, при высокой влажности нюх собаки сбивается, — рассказывает кинолог управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской республике, где питомцы проходят общий курс дрессировки для воспитания в них послушания. — Они должны освоить элементарные команды — "сидеть", "лежать", "рядом", "место". Затем проходят специальный курс по поиску взрывчатых веществ и оружия".

Развернуть Собаки Росгвардии тренируются и в снег, и в дождь, и в жару, и днем, и ночью © Сергей Савостьянов/ТАСС Собаки Росгвардии тренируются и в снег, и в дождь, и в жару, и днем, и ночью © Сергей Савостьянов/ТАСС

Собаке Найде в ноябре исполнится восемь лет, ее уже можно назвать пенсионеркой. А вообще представители этой породы живут до 13–14 лет. Если собаку спишут, бойцы могут ее передать в добрые руки. "На моей памяти мы списывали четырех собак, и все они перешли на службу к нашим сотрудникам. На них стоит большая очередь, потому что они же умные, обученные. У нее даже в глазах ум виден. Вот у нас сейчас есть собака Зальда 2016 года рождения, еще не дрессированная, любит играться. А обученная собака более спокойная, выдержанная".

На учебу собака обычно поступает в годовалом возрасте, обучение длится полгода. Собак учат различать запахи. У Найды сформирован условный рефлекс: она реагирует на взрывоопасные вещества и знает, что от нее требуется, когда слышит "ищи".

"Собаки участвуют при обыске подозреваемых. У саперов есть миноискатели, а мы — кинологи с собакой — можем обследовать огород, "обнюхать" сараи, нежилые помещения. Находили гранаты, пистолеты, незарегистрированные охотничьи ружья, взрывчатые вещества. Найда застала нелегкие времена в Кабардино-Балкарии (имеются в виду нападения на сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, простых граждан — прим. ТАСС). Мы много ездили по частному сектору, по полям, по лесам и за это время нашли с ней 5–6 кг взрывчатых веществ, штук пять единиц оружия. Как-то нашли две бочки — одна с продуктами (супчики одноразовые, сникерсы, мука), а вторая с патронами и автоматом. А по мелочам отдельно много чего находила Найда", — вспоминает кинолог.

Довольствие у собак особенное: в дневном рационе должно быть 400 г мяса, 1 кг костей, 600 г крупы, 200 г овощей. Для обучения имеет значение и пол животного. Эксперты отмечают, что наиболее приспособлены к такой работе суки, они хорошо обучаемы и более целеустремленны, чем кобели.

Развернуть Поиск оружия и взывчатки — основная специализация служебных собак Росгвардии © Сергей Савостьянов/ТАСС Поиск оружия и взывчатки — основная специализация служебных собак Росгвардии © Сергей Савостьянов/ТАСС

"Дана, Альфа, Кора — на их лапы все легло, они много работали с 2010 по 2015 год, когда в Кабардино-Балкарии было неспокойно. У нас была собака Квита, она каталась на всех видах транспорта, летала на вертолетах, ездила на снегоходе и на всей технике, которая имеется в отряде. В любом транспорте выбирала место поближе к окошку, но насколько была любознательная, настолько и осторожная".

Чтобы быть кинологом, нужно в первую очередь любить животных. "Собака чувствует, как к ней относишься. Если ласкаешь ее, хвалишь, даешь лакомство, она будет отвечать тебе взаимностью. Если кричишь, бьешь — нарушаешь психику собаки. Кроме ласкового слова, у кинолога для своего воспитанника должна быть припасена сосиска, колбаска или еще какое-нибудь другое лакомство, которое любит собака. Ну а для нас желание дамы — закон, мы ей во всем и везде уступаем ", — шутит собеседник агентства.

Наука общаться с овцами

Грей — потомственный пастух. Для чабана Халидбека Гасанова он не просто друг, но и верный помощник на протяжении пяти лет. Под охраной и защитой Грея — более тысячи овец. Зимой он работает на равнине в Бабаюртовском районе Дагестана, а летом в горном селении Гагатли на границе с Чечней.

"Порода этой собаки — наша кавказская, горная, а имя дал мой сын, не знаю, почему именно такое. Работает со мной уже пятый год и за это время ни разу не подводила. Я своей собаке доверяю больше, чем человеку, всегда сплю спокойно, когда Грей со стадом, знаю, что не проспит опасность. Мой голос чувствует и узнает, выполняет все команды. Иногда, правда, обижается, когда я слишком громко ругаю, и уходит в сторону, но, успокоившись, всегда возвращается. Совсем как человек", — рассказывает Гасанов.

Потомственный пастух Грей охраняет стадо © Личный архив Халидбека Гасанова

В обязанности Грея входит сторожить стадо и управлять им, не давая овцам разбредаться. Без выходных и отпусков вместе с чабаном он преодолевает десятки километров, где можно встретиться лицом к лицу с волком или шакалом.

"Чабан без собаки — это как человек без еды. Собака — наши глаза и уши, единственная наша защита от зверей, которых в горах много. Бывали случаи, когда они погибали от волчьих клыков. Если Грея не видно — значит, какая-то овца отбилась от стада, поранилась или заболела, а собака осталась с ней охранять. Сразу идем искать. Защищает и от людей: не дай Аллах, кто-то чужой подойдет к овцам, особенно ночью, начинает сразу лаять и угрожать", — говорит чабан.

Полтора месяца назад Грей стал отцом. Собака уже начала обучать своих щенков работе пастуха. "У Грея пенсионный возраст. Сейчас он готовит себе преемников. Два щенка ходят с ним везде, перенимают опыт, учатся лаять, обращаться с овцами. Конечно, я переживаю за него, как за своего друга и помощника. Он у меня с самого рождения и останется до конца".

Лена Цагараева, Асият Гериева, Таисия Боршигова