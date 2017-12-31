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Почти 3 тыс. спецплощадок подготовили в России для запуска фейерверков и петард

В стране
31 декабря, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

В МЧС России напомнили, что запуск петард, ракет и фейерверков запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов, хозяйственных построек и новогодних елок

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Почти 3 тысячи специальных площадок подготовлено в российских регионах для запуска петард и фейерверков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Для запуска фейерверков в регионах выделено свыше 2700 площадок, все они находятся на контроле МЧС России", - сказал собеседник агентства.

В МЧС напомнили, что, как правило, все травмы любители салютов получают при их запуске. Более того, петарды могут залететь и на балкон, если их запускать вблизи жилых домов, что приводит к пожарам. Поэтому в каждом регионе страны, в каждом городе местные власти выделяют специальные площадки для запуска пиротехники. Запуск петард, фейерверков, ракет запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок.

В МЧС советуют покупать только сертифицированную пиротехнику в магазинах, а не с рук, чтобы избежать увечий. "Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков", - подчеркнули в министерстве.

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