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Под Брянском открыли автомобильный мост через Десну, реконструированный за счет "Платона"

В стране
31 декабря 2017, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Протяженность мостового перехода составила 1817 метров, в том числе сам мост - 313 метров

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Десна на дороге Брянск - Смоленск возле поселка Гостиловка открыли в Брянской области в воскресенье. Около половины стоимости сооружения составили федеральные средства, полученный по системе "Платон", сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Стоимость работ по сооружению фактически нового моста составила 327 млн рублей. Из них 176 млн рублей было выделено из областного бюджета, а 151 млн рублей составили средства федерального бюджета, полученные по системе "Платон", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, старый железобетонный мост на этом месте был построен еще в 1965 году и ни разу капитально не ремонтировался. За прошедшие 50 с лишним лет сооружение устарело и уже не отвечало требованиям к пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Реконструкция началась в октябре 2016 года. На объекте были полностью заменены балки пролетных строений, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено барьерное и перильное ограждение, смонтировано и подключено стационарное искусственное освещение, усовершенствованы подъездные пути.

Протяженность мостового перехода составила 1817 метров, в том числе сам мост - 313 м. Ширина проезжей части увеличена до 10 м, с двух сторон проложены тротуары шириной по 75 см.

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