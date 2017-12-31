Жители Бурятии встретили Новый год на берегу Байкала и в праздничном Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 31 декабря. /ТАСС/. Жители севера Бурятии встретили Новый год, который наступил в республике на пять часов раньше, чем в Москве (19:00 мск), в 30-градусный мороз. Южанам в Улан-Удэ с погодой повезло больше, и многие жители и гости города отмечают праздник на главной городской площади Советов. О том, как встречают 2018 год у берегов Байкала - в материале ТАСС.

"В центре Улан-Удэ, где построен ледовый городок и установлена главная городская елка, с 17:00 развернулась развлекательная шоу-программа. В ней задействовано примерно 200 человек. Это детские творческие коллективы, солисты Центра культуры и досуга, звезды бурятской эстрады", - сообщил ТАСС главный специалист по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имедеев.

Для зрителей старшего поколения артисты исполнили советские шлягеры, для молодежи - современные хиты. Одними из главных героев торжества стали собаки - символ нового, 2018 года, дрессированные немецкие овчарки устроили представление на радость детворе и поучаствовали в фотосессии. Кульминацией праздника стал новогодний фейерверк. Организаторы пообещали, что днем 1 января концерт повторится для тех, кто не смог увидеть его накануне.

Добраться до гостей или до дома в новогоднюю ночь можно не только на маршрутных автобусах и такси: до 02:00 1 января по городу будут курсировать трамваи. В мэрии Улан-Удэ рассказали, что накануне праздника для жителей и гостей города запустили специальный новогодний трамвай. Он украшен световыми гирляндами, а на вагоне написаны поздравления на русском и бурятском языках.

Кроме того, в предновогодние дни во всех трамваях Улан-Удэ звучали новогодние мелодии: "Расскажи, Снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди!", основная тема из фильма "Служебный роман", Happy New Year группы ABBA, "Завтра Новый год" Софии Ротару.

Празднование по всему городу

Новогодние праздничные площадки развернулись по всему Улан-Удэ: в парке Юбилейный в Октябрьском районе, в парке им. С. Н. Орешкова в Железнодорожном районе и в других микрорайонах. Везде проходят театрализованные представления, горожане встречают Новый год на украшенных площадках семьями, дети катаются с горок, играют в снежки.

В декабре в Улан-Удэ выпало рекордное за последние годы количество снега. Обильные осадки доставили много хлопот коммунальным службам и автомобилистам, однако большинство жителей рады такому сюрпризу от погоды. В социальных сетях люди постоянно устраивают соревнование снеговиков, состязаясь, у кого он получится больше и оригинальнее.

Новый год на Байкале

Некоторые жители Бурятии отмечают праздник на берегу Байкала, в их числе и глава региона Алексей Цыденов. Незадолго до 31 декабря он рассказал журналистам, что "торжество будет семейное, приедет много друзей из Москвы".

Гостевых домов и турбаз, работающих на восточном побережье озера зимой, не так много, и, как правило, все номера в них бронируются и раскупаются за месяц до новогодних каникул.

Новогодние торжества для жителей Бурятии продолжатся и в феврале. С 16 февраля республика будет отмечать Сагаалган - Новый год по восточному календарю. По традиции, торжества продлятся месяц - верующие проводят молебны в буддийских храмах и ходят в гости к родственникам с подарками. А в этом году к празднующим Сагаалган присоединится финский "Дед Мороз" - Йоулупукки, который приедет в гости к своему коллеге, Белому старцу из Бурятии.