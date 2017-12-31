Жители Бурятии встретили Новый год на берегу Байкала и в праздничном Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 31 декабря. /ТАСС/. Жители севера Бурятии встретили Новый год, который наступил в республике на пять часов раньше, чем в Москве (19:00 мск), в 30-градусный мороз. Южанам в Улан-Удэ с погодой повезло больше, и многие жители и гости города отмечают праздник на главной городской площади Советов. О том, как встречают 2018 год у берегов Байкала - в материале ТАСС.
"В центре Улан-Удэ, где построен ледовый городок и установлена главная городская елка, с 17:00 развернулась развлекательная шоу-программа. В ней задействовано примерно 200 человек. Это детские творческие коллективы, солисты Центра культуры и досуга, звезды бурятской эстрады", - сообщил ТАСС главный специалист по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имедеев.
Для зрителей старшего поколения артисты исполнили советские шлягеры, для молодежи - современные хиты. Одними из главных героев торжества стали собаки - символ нового, 2018 года, дрессированные немецкие овчарки устроили представление на радость детворе и поучаствовали в фотосессии. Кульминацией праздника стал новогодний фейерверк. Организаторы пообещали, что днем 1 января концерт повторится для тех, кто не смог увидеть его накануне.
Добраться до гостей или до дома в новогоднюю ночь можно не только на маршрутных автобусах и такси: до 02:00 1 января по городу будут курсировать трамваи. В мэрии Улан-Удэ рассказали, что накануне праздника для жителей и гостей города запустили специальный новогодний трамвай. Он украшен световыми гирляндами, а на вагоне написаны поздравления на русском и бурятском языках.
Кроме того, в предновогодние дни во всех трамваях Улан-Удэ звучали новогодние мелодии: "Расскажи, Снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди!", основная тема из фильма "Служебный роман", Happy New Year группы ABBA, "Завтра Новый год" Софии Ротару.
Новогодние праздничные площадки развернулись по всему Улан-Удэ: в парке Юбилейный в Октябрьском районе, в парке им. С. Н. Орешкова в Железнодорожном районе и в других микрорайонах. Везде проходят театрализованные представления, горожане встречают Новый год на украшенных площадках семьями, дети катаются с горок, играют в снежки.
В декабре в Улан-Удэ выпало рекордное за последние годы количество снега. Обильные осадки доставили много хлопот коммунальным службам и автомобилистам, однако большинство жителей рады такому сюрпризу от погоды. В социальных сетях люди постоянно устраивают соревнование снеговиков, состязаясь, у кого он получится больше и оригинальнее.
Некоторые жители Бурятии отмечают праздник на берегу Байкала, в их числе и глава региона Алексей Цыденов. Незадолго до 31 декабря он рассказал журналистам, что "торжество будет семейное, приедет много друзей из Москвы".
Гостевых домов и турбаз, работающих на восточном побережье озера зимой, не так много, и, как правило, все номера в них бронируются и раскупаются за месяц до новогодних каникул.
Новогодние торжества для жителей Бурятии продолжатся и в феврале. С 16 февраля республика будет отмечать Сагаалган - Новый год по восточному календарю. По традиции, торжества продлятся месяц - верующие проводят молебны в буддийских храмах и ходят в гости к родственникам с подарками. А в этом году к празднующим Сагаалган присоединится финский "Дед Мороз" - Йоулупукки, который приедет в гости к своему коллеге, Белому старцу из Бурятии.