Новый год в Новосибирске отметили фейерверком и катанием на льду

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Жителям и гостям Новосибирска не дали заскучать в новогоднюю ночь. Морозная погода не помешала прогулкам, и горожане вышли встречать Новый год, который наступил в сибирском городе на четыре часа раньше, чем в Москве (в 20:00 мск), на улицы и в парки.

Провести праздник весело и активно можно на катках, в ледовых городках и в модных винных барах. О том, как Новосибирск встретил 2018 год - в материале ТАСС.

В новый год на коньках

Любители ледового спорта и активного отдыха смогли встретить Новый год на большом катке, который залили на территории Центрального парка. Пропустить Новый год встречающим его на коньках не дали: в полночь включили поздравление президента, и под традиционный бой курантов все смогли загадать желания. Как пояснил ТАСС директор парка Владимир Козырев, напрокат взять коньки у них можно до 01:00, а кататься на катке разрешили до 02:00.

"Ничего удивительного, что все больше людей выбирают такой вид отдыха. Это интересно и весело. И все новогодние праздники мы будем открыты с 11:00 до 22:00", - сказал он.

Вход на главный городской каток со своими коньками сделали бесплатным, что тоже порадовало желающих провести таким образом новогоднюю ночь. Сам каток занял 4 тыс. кв. метров - это дало возможность принять всех желающих. Пункты обогрева на катке работали и ночью, чтобы замерзшие фигуристы вовремя согревались и не заболели в разгар праздников.

Полночный фейерверк

Новый год многие горожане встретили в центре Новосибирска - возле главной елки города. В этом году концепцию снежного городка на площади Ленина изменили: убрали привычный каток, но добавили ледяных скульптур, снежных горок и открыли рождественский базар с ледяным баром и глинтвейном.

Официально праздник на площади начали отмечать с 23:00 (19:00 мск), но собирались возле елки жители и гости города заранее. В программе вечера - дискотека, конкурсы, а также фейерверк в полночь. После встречи Нового года разъехаться из центра можно было на метро: новосибирская подземка в ночь на 1 января специально для любителей погулять продлила работу до 01:00 и вывела дополнительные поезда.

Новогодняя ночь с богатырями

В этом году встретить Новый год в Новосибирске можно было и на обновленной Михайловской набережной среди героев русских народных сказок - богатырей, лебедей и летучих кораблей. Все эти фигуры построили к празднику в ледовом городке. Прошлой зимой основной была морская тематика, а в этом году ледовые сооружения посвятили русским сказкам. Гости активно фотографируются с Бабой-Ягой и другими сказочными героями.

Горожане также получили возможность до 03:00 прокатиться с горок на берегу реки Оби. Как рассказал ТАСС директор управляющей городком компании "Лед-шоу парк" Сергей Машаров, никакой особенной программы в этом году не предусмотрено, но гостей ждет веселая музыка, а также аттракционы, которые решили в праздничную ночь не отключать.

Веселье в компании

Те, кому надоело встречать Новый год дома, отправились в бары и рестораны. Открытых заведений в новогоднюю ночь в Новосибирске немало - можно выбрать развлечения на любой вкус. Например, винный бар "Руби" в этот Новый год позвал гостей на вечеринку с розыгрышем призов и живым концертом местной группы Voyagers, которая исполняла как свою музыку, так и каверы на популярные песни. Как рассказал управляющий баром Павел Иванов, каждый год к ним приходит около 100 гостей, и этот год не стал исключением.

"У нас всегда новогодние праздники проходят весело, гуляем до 04:00, а потом наши гости по нашему же билету могли пройти в некоторые другие бары и продолжить веселье. К тому же входной билет на вечеринку в новогодние каникулы у нас можно будет обменять на бокал вина, так что праздник не заканчивается", - сказал он.

Любители не только танцевать, но и петь встретили этот Новый год в караоке-баре "Ухо и Медведь". Праздничную программу здесь назвали "Просто космос!", сам бар оформили в виде космического корабля, а развлекать гостей позвали аниматоров, одетых в костюмы фантастических роботов.

Как рассказала ТАСС старший менеджер бара Екатерина Суднишникова, в этот раз посетители вечеринки могут сфотографироваться с символом года - живой собакой в "лающей фотозоне", а также попробовать блюда из "меню астронавтов". Среди исполнителей караоке самыми популярными в Новый год традиционно стали русские песни, в том числе и из старых советских комедий.